Más Información

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

Gandallas en el Día de los Inocentes

La ciudad sigue de fiesta y, como parte de las celebraciones decembrinas, tiene una sorpresa más para los amantes de la música.

La banda de rock mexicano, Víctimas del Dr. Cerebro se presentará en el Zócalo de la capitalino con un show completamente gratuito y que formará parte del Festival de Luces de Invierno.

La cita es este próximo 30 de diciembre en punto de las 19:30 horas, en la plancha del Zócalo, donde el público podrá corear temas como: “Víctimas” “Cuándo estás cerca”, “Tamalera” o “Noche lluviosa”, entre otras.

Lee también

Con más de 30 años de trayectoria, la banda integrada por Ricardo "Abulón" (voz, teclados), Jesús "Chipotle" (metales, teclados, voz), Arturo "Tuco" (bajo), y Daniel "Ranas" (guitarra, voz) conquistarán el escenario más grande no solo de la capital, de todo México.

¿Cómo llegar al concierto de Víctimas del Dr. Cerebro?

Para asistir al concierto existen dos opciones de transporte público: Metro CDMX y Metrobús, por lo que no hay excusa para faltar.

En Metrobús, la línea más cercana es la Línea 4, bajando en la estación Museo de la Ciudad de México, desde donde el Zócalo se encuentra a aproximadamente siete minutos caminando por la calle Plaza de la Constitución.

Por otro lado, también puedes llegar a través de la Línea 2 del Metro y descender en la estación Zócalo/Tenochtitlán, cuya salida conduce directamente a la plancha del Zócalo, permitiéndote elegir el mejor lugar para disfrutar del espectáculo.

Para que te vayas preparando, este es el setlist de canciones que podrían sonar durante el concierto:

“Miedo”

“Vampiro”

“La tamalera”

“Muñeca”

“Nahual”

“Ella se muere / Sobrenatural”

“Brujerías”

“Ya no hay rock and roll”

“Ya tus amigos”

“Bello y deforme”

“Amor enfermo”

“Cuando estás cerca”

“El esqueleto”

“Humanos”

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]