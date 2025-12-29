La ciudad sigue de fiesta y, como parte de las celebraciones decembrinas, tiene una sorpresa más para los amantes de la música.

La banda de rock mexicano, Víctimas del Dr. Cerebro se presentará en el Zócalo de la capitalino con un show completamente gratuito y que formará parte del Festival de Luces de Invierno.

La cita es este próximo 30 de diciembre en punto de las 19:30 horas, en la plancha del Zócalo, donde el público podrá corear temas como: “Víctimas” “Cuándo estás cerca”, “Tamalera” o “Noche lluviosa”, entre otras.

Actitud, teatralidad y una identidad sonora inconfundible. Las Víctimas del Dr. Cerebro, una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano con más de tres décadas de trayectoria, llegan al Zócalo con una presentación que combina rock, ska y una puesta en escena que rompe con… pic.twitter.com/Vp6AvzXvI2 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 29, 2025

Con más de 30 años de trayectoria, la banda integrada por Ricardo "Abulón" (voz, teclados), Jesús "Chipotle" (metales, teclados, voz), Arturo "Tuco" (bajo), y Daniel "Ranas" (guitarra, voz) conquistarán el escenario más grande no solo de la capital, de todo México.

¿Cómo llegar al concierto de Víctimas del Dr. Cerebro?

Para asistir al concierto existen dos opciones de transporte público: Metro CDMX y Metrobús, por lo que no hay excusa para faltar.

En Metrobús, la línea más cercana es la Línea 4, bajando en la estación Museo de la Ciudad de México, desde donde el Zócalo se encuentra a aproximadamente siete minutos caminando por la calle Plaza de la Constitución.

Por otro lado, también puedes llegar a través de la Línea 2 del Metro y descender en la estación Zócalo/Tenochtitlán, cuya salida conduce directamente a la plancha del Zócalo, permitiéndote elegir el mejor lugar para disfrutar del espectáculo.

Para que te vayas preparando, este es el setlist de canciones que podrían sonar durante el concierto:

“Miedo”

“Vampiro”

“La tamalera”

“Muñeca”

“Nahual”

“Ella se muere / Sobrenatural”

“Brujerías”

“Ya no hay rock and roll”

“Ya tus amigos”

“Bello y deforme”

“Amor enfermo”

“Cuando estás cerca”

“El esqueleto”

“Humanos”