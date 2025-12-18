El Gobierno de la Ciudad de México informó que del 20 de diciembre al 4 de enero se llevará a cabo la segunda edición de “Artesanos en el Corazón” en el Zócalo capitalino, con el objetivo de difundir y fortalecer la riqueza cultural del país a través del trabajo artesanal.

Detalló que en esta edición participarán maestras y maestros artesanos de 19 estados de la República, provenientes de comunidades purépechas, mazahuas y de otras regiones, quienes exhibirán y comercializarán productos elaborados de manera tradicional.

La muestra busca acercar a la ciudadanía a piezas originales, muchas de ellas frecuentemente copiadas, y promover el reconocimiento al trabajo artesanal.

“Han creado todo el año y se han preparado todo el año para mostrar la riqueza de su identidad”, comentó Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Además, “Artesanos en el Corazón” se integrará a las actividades del Festival de Luces de Invierno, por lo que el Zócalo capitalino se convertirá en un punto de encuentro cultural y turístico durante la temporada decembrina, ofreciendo una experiencia que combina tradición, arte y celebración.

