Si bien la incursión de Estados Unidos en Venezuela puede debilitar la posición negociadora de México en su relación con el país vecino, se lograrán acuerdos positivos, afirmó el director y fundador del Instituto para las Américas de la Universidad Georgetown, Alejandro Werner.

En entrevista, dijo que es importante entender el cambio más extremo de una de las partes, con lo cual el gobierno mexicano debe rediseñar sus estrategias.

Aunque se llegue a un buen arreglo, añadió, habrá incertidumbre y volatilidad, ante lo cual hay que estar preparados, pues el petróleo venezolano podría ocasionar una baja en los petroprecios y más competencia para colocar barriles mexicanos en la Unión Americana.

Para el exsubsecretario de Hacienda es difícil pensar que lo que pasó en Venezuela vaya a tener un efecto de primer orden en México y en la relación bilateral con Estados Unidos. Destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido una relación de trabajo importante con ese país, que ha sido positiva para ambas partes, pero los hechos recientes demuestran que el gobierno de Donald Trump “está dispuesto a hacer cosas más agresivas de las que pensábamos”.

“Eso puede debilitar un poco la posición negociadora de México, pero creo que la mesa de negociación entre ellos va a continuar de la misma manera en la que hemos visto, de manera positiva”, aseguró.

Recalcó que la relación comercial es complementaria y los problemas binacionales, omo la migración e inseguridad, sólo se resuelven con cooperación de ambas partes.

“Eso lo entienden y es lo que vamos a ver”, afirmó el también exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Consideró que probablemente del lado mexicano se reconocerá una contraparte negociadora más extrema de lo que se pensaba, y eso puede cambiar la discusión.

No obstante, agregó, se entiende claramente que las mesas de negociación han dado buenos resultados en términos de fentanilo, comerciales y de migración. Así, la mejor vía es profundizar esa alternativa.

En el caso de Venezuela, sin hacer juicios de valor, dijo que probablemente se trató de llegar a un proceso de negociación durante un año. Como esa vía no dio resultados, el gobierno de EU decidió actuar.

Werner mencionó que eso no tiene nada que ver con el caso mexicano. “Lo único que dice es que, si la parte negociadora estaba dispuesta a hacer A, B y C, hoy tal vez puede hacer D y E”.

Con ello, estimó que el gobierno mexicano rediseñará un poco sus opciones de negociación.

Consideró que México debe pensar cómo prepararse para un mundo más incierto.