Marath Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas no afectará los salarios de los trabajadores, y obligará a las empresas a realizar el registro electrónico de la jornada.

“En ningún caso la reducción implica la reducción de sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras. Y con la finalidad de vigilar el cumplimiento de esta nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona además como obligación para las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral”, explicó.

En su participación de la reunión plenaria de los diputados de Morena, el funcionario federal dijo que con la reforma se busca “menos fatiga, menos accidentes en el trabajo, mejor salud laboral y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar para las y los trabajadores de México”.

Añadió que 13 millones 400 mil personas serán beneficiadas con la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Foto: Especial

“De ellas, 8.6 millones laboran entre 41 y 48 horas; 2.7 millones de ellas trabajan de 49 a 57 horas; y poco más de 2 millones de personas superan las 58 horas semanales”, subrayó.

Detalló que los principales sectores beneficiados serán la industria manufacturera, el comercio minorista y mayorista, los servicios de hospedaje y preparación de alimentos, mejor conocido además como hospitalidad, el transporte, correos y almacenamiento.

“También avanzaremos hacia la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia el año 2030. Establecer límites del tiempo extraordinario de trabajo hasta 12 horas semanales con pago del 100% adicional, y cuatro horas extras que se pagan con más del 200%”, expresó.

Finalmente, refirió que en la iniciativa se contempla prohibir que los menores de 18 años laboren horas extras; y que la suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria no sea mayor a 12 horas diarias.

