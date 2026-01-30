Más Información

En el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores de Movimiento Ciudadano () van a promover una reforma a la Fiscalía General de la República () para mejorar el acceso a la justicia.

Ese fue uno de los temas prioritarios que establecieron en su , en la reunión plenaria que realizaron hoy.

También impulsarán la reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas, con dos días de descanso.

"Ya no puede haber pretextos por parte de la mayoría de Morena, que lleva siete años sin hacerlo, y ya gobernando y con mayorías en la Cámara, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas ahora, y no hasta 2030,y no sin días de descanso. Seguimos haciendo a los mexicanos, no solamente pobres de trabajo, sino pobres de tiempo", manifestó la diputada Laura Ballesteros, en entrevista con .

Detalló que otros temas de su agenda serán la regulación de los plásticos de único uso, y la protección al medio ambiente con la ley medioambiental.

Además, crear un Fondo Nacional para las Infancias, y promover salarios dignos.

"Vamos, también, a estar muy pendientes de una reforma para la mejora de los salarios de las y los trabajadores", comentó.

