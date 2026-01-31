Ciudad Juárez.— El cierre de cinco plantas maquiladoras del corporativo First Brands Group en esta ciudad mantiene en la incertidumbre a 2 mil 500 empleados, quienes no saben cuándo les pagarán sus liquidaciones.

El pasado fin de semana la empresa se declaró en quiebra en Estados Unidos, lo que llevó a que las cinco plantas distribuidas en diversos parques industriales de esta frontera cerraran sus puertas.

Para evitar que sacaran la mercancía y maquinaria, y lograr tener una respuesta de la empresa, los trabajadores decidieron realizar un plantón —el cual hasta ayer permanecía—, pues a decir de ellos, no recibían respuesta de los directivos sobre cómo y cuándo serían liquidados por los años de trabajo.

Se trata de empleados de las maquiladoras Hopkins Manufacturing de iluminación automotriz; Centric Parts, de componentes de frenos de reemplazo; Brake Parts Inc. (BPI), así como Subensambles Internacionales S.A. de C.V., y JCC First Brands Group JPP.

“Buscamos nuestra liquidación”

Guillermo Martínez Toribio, quien es empleado de la maquiladora Centric Parts, de componentes de frenos de reemplazo, ubicada en parque industrial Aerojuárez, dijo a EL UNIVERSAL que se enteraron de la quiebra de la maquiladora por redes sociales, y desde el 25 de enero por la noche realizaron el plantón, ya que supieron que los directivos buscaban sacar la maquinaria e insumos dentro de la planta.

“Ahorita estamos en completo abandono en el sentido de la liquidación, la empresa mencionó que no iba a haber pago para nuestra liquidación y por ello tenemos el plantón, para que nos den respuesta, e iniciando el proceso legal para que se inicie la demanda colectiva y puedan hacer el embargo precautorio de la empresa”, detalló el empleado.

Guillermo tenía cuatro años y medio laborando en la empresa. Aseguró que se trata de algo inhumano y lamentable que los directivos no les den la cara ni les expliquen qué pasará con el dinero de su liquidación, que es base de su esfuerzo laboral.

“Es lamentable que sean tan inhumanos y desleales, y no se den cuenta del prejuicio que hacen en contra de la población, porque somos padres de familia que necesitamos el ingreso para poder mantener a nuestra familia, cubrir necesidades como despensa, servicios, y que no piensen en eso”, agregó.

En el plantón en esa maquiladora son aproximadamente 300 empleados los que han estado haciendo acto de presencia y quedándose las 24 horas del día al exterior de la empresa, ya que la planta está cerrada.

Los empleados comentaron que a la fecha cuentan con dos abogados, quienes los están apoyando para que comiencen a hacer la demanda. También tuvieron acercamiento con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para comenzar con la hoja de notificación.

En cuanto a la empresa, explicaron que sólo ha acudido un abogado desde Monterrey en representación del corporativo, quien les explicó que no había dinero para el pago de sus liquidaciones y que no se haría nada al respecto.

“Ahí adentro está nuestro trabajo y nuestra liquidación prácticamente, y no nos vamos a quitar. Que piense que esta es una fuente de trabajo, que piensen en toda la gente que dejan sin el ingreso”, comentó.

Cierre fue por bancarrota de la empresa: Index Juárez

María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, comentó que el cierre del corporativo en esta frontera es una situación atípica que no tiene que ver ni con los aranceles, la situación económica con Estados Unidos, ni tampoco con alguna crisis de empleo local.

“Básicamente esto es resultado de una administración de este corporativo First Brands Group en Estados Unidos, que desde el mes de septiembre se declaró en quiebra. Entonces, ellos tienen allá cierta situación que había dado el periodo como para vender la empresa, para vender sus partes de sus empresas, para poder ahora sí que retomar operaciones. Esa fecha se cumplió, allá en las cuestiones laborales de Estados Unidos y no hubo comprador”, explicó la vicepresidenta de Index.

Detalló que a raíz de que no hubo comprador, la empresa no logró seguir en operaciones, por lo cual se vieron afectadas las cinco empresas que existen en Juárez y también las que tenían en Matamoros y en el Bajío.

Apoya gobierno local a empleados

Con el fin de apoyar a los empleados que decidieron mantener un plantón afuera de las empresas maquiladoras cerradas, el gobierno municipal les ha brindado insumos como agua, despensas y cobijas para que se puedan cubrir de las bajas temperaturas en Cuidad Juárez.

María Antonieta Mendoza, titular de Atención Ciudadana, explicó a EL UNIVERSAL que por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar se ha acudido a apoyar a los empleados que están al exterior de las cinco empresas.

A estos se les ha brindado apoyo como tambos, leña, carpas, sillas, mesas y baños portátiles, así como café, azúcar, crema para café, pan, agua, además de vasos y cucharas desechables y cobijas.