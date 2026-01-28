El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, calificó como un ejercicio “democrático, inédito e histórico” la consulta de revocación de mandato realizada el pasado domingo en la entidad, luego de que los resultados oficiales confirmaron su permanencia en el cargo con 58.8% de los votos, frente a 38.16% que se manifestaron a favor de su destitución.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que nunca dudó en someterse a este proceso, al recordar que fue un compromiso asumido durante su campaña y formalizado al inicio de su administración.

Jara Cruz consideró que este mecanismo de democracia directa debería replicarse en otras entidades del país, al señalar que Oaxaca demostró una alta cultura de participación ciudadana, derivada de su sistema social comunitario. En ese sentido, llamó a que otros gobernantes se sometan a la “consideración del pueblo”.

¿En algún momento dudó de su permanencia en el cargo?

—Estoy muy contento y satisfecho por este ejercicio democrático, inédito, histórico en nuestro estado de Oaxaca. Es el ejercicio democrático directo más importante que hemos tenido en Oaxaca.

Y nunca dudé de que tuviéramos este proceso de revocación de mandato, porque me comprometí cuando estábamos en campaña de que presentaríamos esta iniciativa al triunfo de nuestro proceso electoral.

Cuando triunfé, el día 1 de diciembre de 2022 rendí protesta y a partir de esa fecha presenté esta iniciativa ante el Congreso local.

El Congreso de Oaxaca lo aprobó en enero de 2023 y se hizo ya en la Constitución Política esta ley para que cada tres años cualquier gobernante que tenga que llegar a la gubernatura se someta a la consideración de la ciudadanía, la consideración del pueblo; si ha perdido confianza, para que se revoque el mandato o continúe en su gobierno.

Y eso fue lo que pasó. Ahora hubo resultados, ya se cerró el cómputo con 100% de casillas y nosotros obtuvimos 58.80% de la votación, y que se revoque el mandato, 38.16%, 20 puntos de diferencia con respecto a los que nos pedían que se revocara el mandato. Estoy muy contento porque hubo una participación muy buena.

¿A qué se compromete con aquellos votantes que eligieron que dejara su cargo?

—Estoy muy contento de que hayan votado todos. Lo agradecí anoche [el domingo] que terminó el proceso. Agradecí a aquellos que votaron por nosotros y a aquellos que no votaron por nosotros.

Entiendo que la democracia es así. La democracia es quien está en contra y está a favor.

En esta ocasión nos dio el triunfo 58% del electorado y eso nos da un margen de aceptación y de continuar con nuestro gobierno. Nosotros vamos a atender a todos, escuchar a todos como lo estoy haciendo, y principalmente también a quienes no votaron por nosotros, y trabajar porque ellos nos tengan confianza el día de mañana.

¿Considera que la consulta de revocación de mandato se debería replicar en otros estados?

—Este es un ejercicio inédito e histórico que fue una promesa de campaña, y cumplí. Ganamos con amplia diferencia. Oaxaca es un estado con la mayor cultura de participación de nuestro sistema social comunitario y lo demostró. Este es un ejemplo para que a nivel nacional se retome y se acepte el ejercicio de democracia directa para que todos los gobernadores puedan someterse a la consideración del pueblo.

¿Cuáles serán los temas prioritarios para lo que resta de su encargo como gobernador?

—Donde me voy a concentrar mucho es en la salud, la educación, en el agua, en los servicios que se requieren para sacar a Oaxaca adelante. Ahora vamos a trabajar muy fuertemente con respecto a las presas, a viviendas. Hay sectores que han estado muy descuidados por muchos años y eso es lo que nos interesa.

¿Cuáles son los retos de aquí en adelante?

—Pues los retos son demostrar que es un gobierno que cumple con sus compromisos; estar siempre cercano al pueblo y a las comunidades; atender a todos los municipios y, sobre todo, que haya beneficios, que haya bienestar en nuestras comunidades.

Nuestro gobierno, que hemos denominado la “Primavera oaxaqueña”, fue y ha sido inspirado por el proyecto de transformación que encabezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En Oaxaca se nos ha dicho que somos la cuna del humanismo mexicano, somos obradoristas y seguiremos su ejemplo como nadie en el país. Vamos a seguir siendo congruentes, vamos a seguir haciendo de principios y seguir trabajando con este movimiento de gran transformación.