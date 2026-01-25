Más Información

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Revocación de mandato en Oaxaca; acusan presión al voto y quema de boletas en comunidades

Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige "cooperar" en la aplicación de la ley

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Juchitán, Oax.– Salvo incidentes registrados en las localidades de San Miguel Ecatepec y Sarabia, el proceso de , transcurrió con normalidad en el Istmo, donde previamente hubo acusaciones de compra de votos y presiones de alcaldes morenistas.

En Salina Cruz, el municipio considerado el pivote del corredor interoceánico, el presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, ex morenista en su primera gestión y petista ahora, presumió la boleta donde votó a favor de que se le revoque el mandato al gobernador.

Días previos a la jornada de hoy, en las redes sociales se difundieron oficios de diferentes presidentes municipales, orientando el voto a los empleados municipales y pidiendo que reporten el sentido de sus votos por sus aparatos móviles.

En San Miguel Ecatepec, agencia del municipio de Magdalena Tequisistlán, supuestos simpatizantes del Partido del Trabajo (PT), le prendieron fuego a las boletas electorales y provocaron la suspensión del proceso, en esa comunidad chontal.

Mientras que, en la comunidad de Sarabia, de San Juan Guichicovi, unas mujeres reclamaron el destino de un paquete de boletas que presuntamente las y moletas, provocaron la suspensión del proceso.

En Salina Cruz, con sus infaltables lentes negros y acompañado de sus seguidores, el presidente municipal del puerto, Daniel Méndez Sosa, llegó a su casilla, en el barrio Espinal, votó y antes de introducir la papeleta a la urna, la exhibió. Sufragó para que “Jara se vaya”.

