Juchitán, Oax.– Salvo incidentes registrados en las localidades de San Miguel Ecatepec y Sarabia, el proceso de revocación o ratificación de mandato, transcurrió con normalidad en el Istmo, donde previamente hubo acusaciones de compra de votos y presiones de alcaldes morenistas.

En Salina Cruz, el municipio considerado el pivote del corredor interoceánico, el presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, ex morenista en su primera gestión y petista ahora, presumió la boleta donde votó a favor de que se le revoque el mandato al gobernador Salomón Jara.

Días previos a la jornada de hoy, en las redes sociales se difundieron oficios de diferentes presidentes municipales, orientando el voto a los empleados municipales y pidiendo que reporten el sentido de sus votos por sus aparatos móviles.

En San Miguel Ecatepec, agencia del municipio de Magdalena Tequisistlán, supuestos simpatizantes del Partido del Trabajo (PT), le prendieron fuego a las boletas electorales y provocaron la suspensión del proceso, en esa comunidad chontal.

Mientras que, en la comunidad de Sarabia, de San Juan Guichicovi, unas mujeres reclamaron el destino de un paquete de boletas que presuntamente las desaparecieron y moletas, provocaron la suspensión del proceso.

En Salina Cruz, con sus infaltables lentes negros y acompañado de sus seguidores, el presidente municipal del puerto, Daniel Méndez Sosa, llegó a su casilla, en el barrio Espinal, votó y antes de introducir la papeleta a la urna, la exhibió. Sufragó para que “Jara se vaya”.

