Casi 150 toneladas de residuos, desde muebles, electrodomésticos, llantas y madera, fueron retirados hoy de las calles del .

Como parte del programa de Domingo de Descacharrización, personal de diferentes áreas operativas del municipio logró recolectar residuos en los fraccionamientos Hacienda Sotavento y Pueblo Nuevo.

Con ello se busca mantener limpias las calles y que podrían afectar la salud de las familias.

Recolectan 150 toneladas de residuos del puerto de Veracruz (25/01/2026). Foto: Especial
Recolectan 150 toneladas de residuos del puerto de Veracruz (25/01/2026). Foto: Especial

A la par de recoger escombro, muebles, electrodomésticos, llantas, madera y residuos vegetales, se hicieron recorridos de contra el mosco transmisor del dengue.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, explicó que se busca mantener estás actividades de manera permanente en todas las colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad, fomentando la corresponsabilidad social y el cuidado del entorno urbano.

Y es que dijo que el programa “Ciudad Limpia” fortalece la cultura de la prevención y la participación ciudadana, garantizando espacios más limpios y seguros y contribuyendo al bienestar de todas las familias veracruzanas.

Recolectan 150 toneladas de residuos del puerto de Veracruz (25/01/2026). Foto: Especial
Recolectan 150 toneladas de residuos del puerto de Veracruz (25/01/2026). Foto: Especial
