La Secretaría de Salud (Ssa) comenzó a rociar insecticidas en los estados que sufrieron afectaciones por las lluvias de los días recientes, para evitar que surjan brotes de dengue.

Después de una reunión que sostuvo con representantes de la industria refresquera y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, David Kershenobich, titular de la dependencia, afirmó que la estrategia va encaminada a erradicar la enfermedad que es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

“(...) Tenemos que facilitar el acceso de las personas a donde tienen que llegar, una vez que pase eso, que se limpie todo lo que tiene que ver con el lodo y eso, viene la atención a las enfermedades que pueden surgir, una de ellas es el dengue. Ya empezamos el rociamiento de insecticidas en todos los estados, eso va a hacer que podamos contener el dengue”, explicó.

También afirmó que el gobierno federal ha enviado medicamentos para atender a los afectados por las inundaciones causadas por las lluvias, y que no faltarán para los damnificados.

“Hemos desplazado suficientes medicamentos para cosas que puedan surgir por enfermedades gastrointestinales, pirosis, etcétera. Lo que sí le puedo asegurar es que habrá todos los medicamentos que se requieren, las vacunas contra el tétanos que se requieren, y también todo lo que tiene que ver con tratar de erradicar el dengue, que se ha logrado disminuir en forma importante”, comentó.

Hasta el pasado 4 de octubre había 6 mil 191 casos confirmados de dengue no grave en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

De éstos, 458 se habían confirmado en la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre. Según la misma dependencia, en el mismo periodo también se registraron 5 mil 207 casos de dengue con signos de alarma.