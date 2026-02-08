A 14 meses de que el gobierno federal arrancó los Operativos Limpieza contra la piratería, 96.8% de los productos decomisados continúan sin procesarse, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El organismo, que depende de la Secretaría de Economía, reporta el aseguramiento de mercancías por valor de 934 millones 984 mil pesos tras realizar 20 operativos en 11 entidades federativas de noviembre de 2024 a diciembre de 2025.

Del total decomisado, sólo se destruyó ropa y calzado por 411 mil pesos (0.1%) que se obtuvo en un operativo en Nuevo León.

También se regresaron a sus dueños artículos valorados en 29 millones 173 mil pesos (3.1%), cuyo decomiso se llevó a cabo en negocios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las mercancías se devolvieron ya que la empresa afectada no siguió los procedimientos administrativos, la cual tiene 20 días para solicitar la infracción o, de lo contrario, se levanta el aseguramiento. En el caso de los procedimientos a petición de parte, si el actor no solicita la infracción, también se regresan los productos.

Los restantes 905 millones 399 mil pesos (96.8%) corresponden a productos que se encuentran en las bodegas del IMPI, bajo resguardo de la parte actora, o los asuntos siguen sin iniciarse ante el instituto que dirige Santiago Nieto.

Destaca que los gobiernos de Sonora, Coahuila, Baja California y Durango, que concentran 89% del valor de las mercancías decomisadas, no han iniciado sus procedimientos ante el IMPI, encargado de llevar a cabo el proceso administrativo para proceder a la destrucción de los productos.

Caso Izazaga

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL, el director del IMPI, Santiago Nieto, indicó que la legislación debe ajustarse para destruir más rápidamente la mercancía asegurada.

El también extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que sigue sin concluir el proceso judicial del caso de Izazaga 89, que arrancó con los Operativos Limpieza y que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 28 de noviembre de 2024, lo que impide destruir juguetes, ropa y mochilas por valor de 56 millones 349 mil pesos, a pesar de que el IMPI ya concluyó el trámite administrativo.

“Estamos ante un procedimiento judicial demasiado largo, porque se pueden requerir los productos para ponerlos a consideración del juez, por eso el IMPI planteó a la FGR que se le permita destruir una parte y dejar una muestra de los artículos”, explicó.

Sugirió cambiar los lineamientos legales con el fin de evitar la “doble victimización” para los titulares de las marcas afectadas por la piratería, debido a que, además del impacto por la clonación de sus productos, la ley los obliga a pagar el almacenamiento y la destrucción de los artículos asegurados.

“Primero, es importante hacer ajustes legislativos para poder tener un mejor sistema, que no se les cargue tanto la mano a los titulares de derechos. Segundo, que no exista la obligación de hacer los pagos a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en los casos de mercancía asegurada. Tercero, soy de la idea de que mientras más rápido se destruya la mercancía es mejor”, opinó.

Nieto comentó que trabaja en un proyecto con el DIF para llevar a cabo donaciones de ropa y juguetes a niños de casas hogar, pero únicamente si las marcas afectadas deciden donar los artículos.

Entre las marcas que pagan por la destrucción de mercancía pirata se encuentran Nike, Adidas, Lego, la Universidad Autónoma de Nuevo León y su club Tigres, así como empresas farmacéuticas, tabacaleras y tequileras.

Intensifican lucha

El director general del IMPI informó que el plan de trabajo para este año es realizar Operativos Limpieza cada tres semanas.

“La idea es hacer, por lo menos, uno cada tres semanas en los estados donde no hemos tenido todavía presencia”, ya que los 20 operativos se ejecutaron en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Sonora.

También se van a realizar operativos en los 19 mercados que fueron acusados de vender piratería por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Gráfica: Elaboración propia

Detalló que ya se visitaron dos mercados y faltan en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, y otros en Puebla y Chihuahua.

Agregó que continuarán con la atención a las solicitudes que recibieron de los gobiernos estatales, debido a que el material pirata afecta tanto a los comerciantes locales como a los empresarios.

Sanciones efectivas

El socio de Basham, Ringe y Correa, Juan Carlos Hernández Campos, opinó que los Operativos Limpieza deben ser constantes para que su impacto sea duradero y acompañarlos de sanciones efectivas.

Desde su punto de vista, deben complementarse con investigaciones que permitan identificar y desarticular las cadenas de producción y distribución, más allá de los puntos de venta.

“Hay un efecto disuasivo relevante por los operativos y envían el mensaje de que existe voluntad del gobierno federal para combatir la piratería”, comentó.

El también socio de Basham, Ringe y Correa, Eduardo Castañeda Montiel, ve necesario reducir los tiempos y requisitos para que las acciones contra la piratería sean eficaces, mediante una estrategia integral de protección.

“Se necesita vigilancia constante del mercado, acciones administrativas y judiciales oportunas, coordinación con autoridades y, muy importante, una gestión adecuada del portafolio marcario.

“También urgen acciones preventivas de combate a la piratería, como la vigilancia en puntos de venta físicos y cadenas de distribución, el uso de herramientas tecnológicas para rastrear falsificaciones en plataformas como marketplaces, redes sociales y sitios web, así como sistemas de Brand Protection Software”, agregó.

Problema estructural

La directora de ClarkeModet México, Lorena Rodríguez, expuso que el problema de la piratería es estructural y para combatirla no sólo se requieren operativos contra los negocios que la venden, sino campañas de sensibilización del daño que provoca la falta de calidad de esos productos y los riesgos por comprar la mercancía.

“Si hay quien la compra, hay quien la vende y el consumo continúa, porque el consumidor lo ve como una ganga y porque no hay sensibilización de lo falso y robado”, dijo a esta casa editorial.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, consideró que los Operativos Limpieza deben ser más intensos y permanentes.

Recomendó un calendario que no sea público y permita identificar las zonas con mayor penetración de los productos pirata.

Mencionó que falta regresar a los espacios donde se llevaron a cabo los operativos para vigilar que no vuelva ese tipo de comercio, que tiene un impacto directo en la economía.

También pidió frenar la entrada de mercancía pirata por las fronteras del país y atacar su fabricación en territorio mexicano.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, opinó que, aunque existen varios frentes abiertos y no se pueda avanzar tan rápido de momento, el mensaje de que se combatirá la piratería es claro.

