A más de un año de que se llevó a cabo el llamado “Operativo Limpieza” en Izazaga 89, en el Centro de la Ciudad de México (CDMX), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sigue sin recibir la orden del juez para destruir los más de 264 mil productos asegurados.

El director del IMPI, Santiago Nieto, explicó que los artículos continúan en las bodegas de la institución porque se les pidió detener las acciones hasta que se integrará la carpeta de investigación.

Comentó que en los próximos días sostendrá una reunión con el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para pedir que se dé celeridad al tema y se permita destruir los productos decomisados en noviembre de 2024. .

Lee también SAT quiere meter gol en el Mundial 2026; cobrará impuestos a futbolistas que jueguen en México

El aseguramiento de mercancías como parte del Operativo Limpieza alcanzó los 7 millones de productos, con un valor estimado de 933 millones de pesos, señaló el funcionario.

En entrevista al término del evento “Más allá del Ring” —que busca vincular la lucha libre con la industria del juguete, los videojuegos y la propiedad intelectual—, agregó que continuarán los Operativos Limpieza, además de que existe un espacio en la página de internet del instituto para denunciar productos pirata.

Nieto señaló que protegerán nombres, máscaras, imágenes y marcas de profesionales de la lucha libre mexicana, ya que este deporte es uno de los símbolos más reconocidos de la cultura nacional.

Lee también Banca española destaca potencial y oportunidades turísticas de México con Mundial 2026; alianza público-privada es clave, dicen

Se estima que actualmente la lucha libre genera 5 mil millones de dólares a nivel mundial y se prevé que crezca a una tasa anual de 4.8% para alcanzar los 7 mil millones de dólares en 2033.

Operativos para evitar piratería de productos del Mundial FIFA 2026

El IMPI anunció que prepara un operativo con autoridades mexicanas y con la FIFA, el cual requerirá una reforma legal para retirar productos pirata relacionados con la Copa Mundial de Fútbol en un perímetro de tres kilómetros alrededor de los estadios.

Lee también México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

El titular del IMPI, Santiago Nieto, señaló que ya se han acercado a representantes de las empresas que poseen los derechos de comercialización para recibir capacitación y aprender a identificar productos apócrifos que afectan a las marcas registradas.

También indicó que colocarán módulos junto con la policía y la Profeco en las inmediaciones de los estadios para atender solicitudes de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses