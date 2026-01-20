Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la banca española coincidió en que México enfrenta en 2026 una coyuntura inédita para consolidarse como un destino turístico de alto valor, impulsado por la Copa Mundial de la FIFA y por una dinámica de inversión que combina financiamiento, promoción y coordinación institucional.

Tanto Santander como BBVA colocaron al turismo como un eje estratégico de crecimiento económico, desarrollo regional y fortalecimiento de la relación entre México y España.

Desde la visión de Santander, el Mundial de 2026 representa una oportunidad histórica para mostrar la capacidad organizativa, la infraestructura y la hospitalidad del país, pero también para detonar proyectos de largo plazo en turismo, movilidad, servicios y desarrollo urbano.

Alianza público-privada, la clave para acelerar la inversión

En el foro “Conexiones que inspiran el futuro del turismo”, organizado por Banco Santander México en Madrid, previo al inicio de Fitur, se subrayó que este potencial sólo puede materializarse con una estrecha coordinación entre el sector público y privado, acompañada de apoyo financiero.

Felipe García Asencio, director general de Santander México, destacó que la institución ya funge como facilitador del crecimiento turístico mediante el financiamiento de proyectos clave. Detalló que solo en el sureste del país el banco ha participado en el crédito de 20 proyectos por un monto de 2 mil 700 millones de dólares, equivalentes a cerca de 28 mil cuartos de hotel, y señaló que la cartera permanecerá abierta para impulsar nuevas inversiones en un año determinante para el sector.

Santander planteó que el impulso al turismo debe ser integral, abarcando no solo hoteles y desarrollos turísticos, sino también aerolíneas, infraestructura aeroportuaria y carretera, así como el acompañamiento financiero a las pequeñas y medianas empresas del ramo y a proyectos con criterios de sostenibilidad.

En el mismo encuentro, autoridades y empresarios coincidieron en que las alianzas público-privadas son el mecanismo central para acelerar la inversión y elevar la competitividad del país como destino global.

BBVA destaca solidez del turismo mexicano

En paralelo, BBVA expuso en Madrid su estrategia de financiamiento y promoción turística ante más de 300 empresarios, en un foro organizado junto con la Secretaría de Turismo. Desde la óptica del banco, 2026 no solo es relevante por el Mundial, sino por la solidez que ha mostrado el turismo mexicano frente a otros sectores de la economía.

Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, subrayó que el turismo se ha consolidado como un motor contracíclico, con impacto inmediato en empleo, cadenas productivas y derrama económica.

BBVA aportó cifras que respaldan este diagnóstico. El gasto medio de los turistas de internación vía aérea alcanzó mil 229 dólares, casi 6% más que en 2024 y más de 22% por arriba de 2019, lo que refleja un turismo de mayor valor.

Entre enero y noviembre de 2025, México recibió más de 40 millones de turistas internacionales, con un crecimiento cercano a 6%, y el ingreso de divisas superó los 31 mil millones de dólares. En el segmento de cruceros, los puertos mexicanos captaron casi 850 millones de dólares, con incrementos de doble dígito respecto al año previo.

En materia de inclusión financiera y desarrollo local, BBVA destacó los avances de la estrategia “Avanzamos por México”, basada en digitalización y capacitación de prestadores de servicios turísticos. Desde marzo de 2025, nueve mil pequeños comercios en destinos turísticos comenzaron a operar con terminales de pago y zonas de cobro digitales, lo que les permitió acceder a financiamiento. El banco canalizó casi 2 mil créditos por un monto de 5 mil 400 millones de pesos en estas zonas.

Ambas instituciones coincidieron también en la relevancia del trabajo con FONATUR para detonar inversión en predios turísticos. Mientras Santander subrayó la importancia de estructurar proyectos con visión de largo plazo, BBVA detalló un esquema en el que el organismo público aporta terrenos a fideicomisos junto con desarrolladores privados, con financiamiento bancario que podría cubrir hasta 60% o 70% de la inversión total, además de asesoría financiera integral.

En los distintos paneles realizados en Fitur, gobernadores, empresarios y autoridades federales resaltaron que el Mundial de 2026 abre una ventana para fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad y proyectar a México como un destino confiable para visitar e invertir.

