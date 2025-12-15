El impulso que el Mundial de futbol va a darle al turismo superará cualquier freno que los temas de seguridad plantean a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de acuerdo con Luis Díaz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir).

Desde su punto de vista, el ruido internacional en torno a la seguridad en el país ha tenido un impacto limitado y focalizado en algunos eventos, pero no representa un motivo de preocupación inmediata para la también llamada industria sin chimeneas, ya que la percepción negativa no refleja la realidad general del país.

Si bien la imagen de inseguridad ha sido amplificada en el exterior y se concentra en destinos específicos, en la práctica hubo recientemente eventos de gran escala con visitantes internacionales sin incidentes, destacó.

“Acabamos de tener eventos muy grandes con visitantes internacionales sin ningún problema”, afirmó el líder del Comir.

De cara al Mundial y los eventos en torno al evento, el ejecutivo descartó que la inseguridad sea una preocupación real para las tres ciudades donde habrá partidos.

La experiencia de los turistas suele ser positiva y comparable con otros sitios internacionales, siempre que se sigan recomendaciones básicas de seguridad, dijo.

“La gente viene, se siente cómoda, mientras no se metan donde no tienen que meterse, no pasa nada”, indicó.No obstante, reconoció que la percepción internacional es un tema que debe manejarse con cuidado, particularmente ante alertas emitidas por otros países hacia algunas entidades.

Destacó la necesidad de fortalecer la coordinación con los gobiernos estatales para atender y matizar este tipo de señalamientos.

“Si las cosas se hacen bien vamos a dar un golpe en la mesa de que somos un país grandioso para la atracción de viajeros y tenemos la infraestructura suficiente para realizar cualquier evento, lo que se agrega a todos los atractivos como la gastronomía, las playas y los Pueblos Mágicos”, concluyó.