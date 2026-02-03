La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la discusión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se trata de una renegociación, sino de una revisión que se cerrará este 2026 y que va muy avanzada.

“Este año, pues se va a cerrar el tema del Tratado, de la revisión, porque no es una renegociación, es una revisión solamente. Y va muy avanzado, aun con todas las circunstancias que hoy el gobierno de los Estados Unidos ha planteado. [...] Se va a presentar pronto, se hizo una consulta sobre el Tratado, ya está listo el documento de esta consulta y también ya lo va a presentar pronto el secretario de Economía”, indicó.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero, la Mandataria fue cuestionada si México intentará que el Tratado se amplíe 16 años más (hasta el 2042), a lo que contestó que se realizó una consulta y pronto, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, dará a conocer los resultados.

Lee también Sheinbaum explica respaldo de México a Bachelet para liderar la ONU y no a Bárcena; nos va ayudar en el gobierno, dice

“Un tema es la seguridad y otro tema es lo comercial, son temas de la agenda bilateral con Estados Unidos y en el caso de lo comercial, pues trilateral, también con Canadá. En seguridad vamos bien, hay disminución muy importante en los homicidios, es lo que nos importa en el país, la disminución de los delitos y de la violencia en México, que vamos avanzando. Y en lo comercial también vamos bien”, aseguró.

Respecto a los resultados del Plan México a un año de su implementación, la Jefa del Ejecutivo explicó que este miércoles, el gabinete del gobierno federal, coordinado por el secretario de Economía, se reunirá con empresarios medianos y pequeños de todo el país y se dará un adelanto de los resultados.

“Vamos a dar un adelanto de lo que hemos logrado en un año, qué bases pusimos y cómo vamos a seguir avanzando. Muy importante con todo y las dificultades internacionales que se presentaron, pues México tuvo récord en inversión extranjera directa, tuvo un crecimiento distinto a lo que habían planteado todos los organismos financieros internos nacionales, el último trimestre crecimos más y se han puesto las bases para impulsar lo que propone el Plan México que es la producción nacional, aumentar lo hecho en México”, explicó.

Lee también Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que el gobierno federal también contempla un Plan de Digitalización de la Economía, del cual brindará detalles el miércoles al mediodía desde el Museo Nacional de Antropología.

Sobre las medidas de carácter no arancelario, la Presidencia recordó que son 54 que llevan varios meses trabajándose: “Ya prácticamente todos están saldados, y hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen”.

Mencionó el tema de Vulcan y las opciones que habría porque no hay un acuerdo, así como temas de competencia. “Nunca cedemos en nada que consideramos que vulneran ni nuestra soberanía ni nuestras leyes ni nuestro proyecto”, dijo.

“Y mucho tenía que ver con aclaraciones que se suponía que estaban violando el Tratado, y que se demostró que no violaban el Tratado”, indicó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para inversión en infraestructura

Medidas arancelarias llevan varios meses trabajándose

Sobre las medidas de carácter no arancelario, la Presidenta recordó que son 54 que llevan varios meses trabajándose: “Ya prácticamente todos están saldados, y hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen”.

Mencionó el tema de Vulcan y las opciones que habría porque no hay un acuerdo, así como temas de competencia. “Nunca cedemos en nada que consideramos que vulneran ni nuestra soberanía ni nuestras leyes ni nuestro proyecto”, dijo.

“Y mucho tenía que ver con aclaraciones que se suponía que estaban violando el Tratado, y que se demostró que no violaban el Tratado”, indicó la titular del Ejecutivo federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr