La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien declaró en el Foro de Davos que el "viejo orden mundial" no va a ser recompuesto e invitó a otros países a unirse frente a "las grandes potencias" que han desmontado un mundo basado en normas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que México es un atractivo para las inversiones, además que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, representará a nuestro país en el Foro de Davos, donde “va a presentar el proyecto de nación”.

“Muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron, a tono con los momentos actuales”, declaró.

Lee también Primer ministro de Canadá declara muerto el "viejo orden mundial", ante amenazas de Trump; pide unión frente a "las grandes potencias"

Apuntó que Bárcena presentará lo que significa desarrollo económico con justicia y protección al medio ambiente; inversiones públicas y la importancia de la inversión privada, “a partir de una misión de justicia y sustentabilidad”.

“Y por supuesto que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países, a la inversión extranjera directa, y particularmente los polos de bienestar que ya van muy avanzados. Este año 2025 fue un poco para promoverlos, y este año van a iniciar, entonces eso fue lo que se presentó en Davos”, dijo.

Agregó que México es atractivo para las inversiones porque es trabajador, responsable, tiene un gobierno reconocido por sus ciudadanos y hay certidumbre.

“Vemos a las inversiones como una forma de generar empleo con bienestar porque los salarios son mejores”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro