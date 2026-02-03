El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que será encabezado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como eje central del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Detalló que para el periodo 2026–2030 se contempla una inversión histórica pública y mixta de 5.6 billones de pesos.

Durante su intervención en la conferencia matutina, el titular de Hacienda subrayó que el objetivo del plan es ir más allá del crecimiento de las variables macroeconómicas y apostar por un modelo de desarrollo con justicia social.

"Hay una diferencia importante entre crecimiento económico y desarrollo. Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso”, afirmó.

Lee también Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán

Amador Zamora explicó que la estrategia parte de los 100 compromisos presidenciales, integrados en el Plan Nacional de Desarrollo, y se sustenta en el fortalecimiento del mercado interno y de las capacidades productivas nacionales.

"La base fueron los 100 compromisos que la presidenta hizo con el pueblo de México, y dentro de ellos se articula una estrategia de crecimiento basada en el fortalecimiento de nuestras capacidades locales domésticas, el llamado Plan México”, señaló.

Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, en la conferencia matutina en Palacio Nacional el 3 de febrero de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

El secretario destacó que el eje rector de la estrategia será la inversión pública, al considerarla un detonante del crecimiento económico y del bienestar social.

“La inversión pública no sólo ofrece crecimiento per se, sino que tiene la capacidad de multiplicar sus efectos en el resto de la economía”, dijo, al ejemplificar con proyectos hídricos que incrementan la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Lee también Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Detalló que para el periodo 2026–2030 se contempla una inversión histórica pública y mixta de 5.6 billones de pesos, distribuida en ocho sectores estratégicos.

Precisó que 54% de los recursos se destinarán a energía, 16% a trenes, 14% a carreteras, 6% a puertos, 6% a salud, 3% a agua y 3.4% a educación, esta última como inversión adicional a los programas ya existentes.

En cuanto al financiamiento, indicó que la estrategia incluirá nuevos vehículos de inversión especializados en infraestructura, con el fin de reducir costos y garantizar transparencia.

"Van a ser fondos dedicados específicamente al financiamiento de esta estrategia, vehículos muy transparentes y muy eficientes en sus costos”, afirmó, al marcar distancia con los esquemas de Asociaciones Público-Privadas del pasado.

Lee también Luisa Alcalde defiende a Cuba como “patrimonio de la humanidad”, Alito la tacha de “comunista de caviar”

Sobre el nuevo Consejo, Amador Zamora explicó que tendrá la función de priorizar proyectos y dar seguimiento puntual a su avance físico y financiero.

“La presidenta va a coordinar directamente los trabajos con todas las dependencias, y en el Consejo se va a revisar dónde está atorado un proyecto, si le faltan recursos o alguna gestión”, detalló.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 3 de febrero de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Adelantó que en los próximos días se presentará una iniciativa de ley para armonizar el marco legal y permitir la operación del Consejo, los nuevos fondos de inversión y una base de datos nacional de proyectos de infraestructura, accesible al público.

“Con esta estrategia vamos a lograr prosperidad compartida, crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados y desarrollo regional”, concluyó el secretario, al asegurar que el plan fortalecerá la soberanía energética y la infraestructura del país.

Lee también Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa

El Consejo de Planeación lo dirige la Presidenta con las distintas dependencias, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla”, dijo la titular del Ejecutivo federal. Apuntó que se enviará esta semana a la Cámara de Diputados.

Banobras destaca operaciones mixtas

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), expuso que con operaciones mixtas se han logrado distintas acciones como la compra de las plantas Iberdrola, el desarrollo del aeropuerto en Nayarit y autopistas, como el corredor que desde Guadalajara a Puerto Vallarta.

Lee también Senadores de Morena piden estacionarse en lugar prohibido y no ser infraccionados

“Lo que estamos buscando también con la inversión mixta es que el gobierno federal tenga mayoría en las empresas que se vayan a crear con el sector privado, eso nos permite tener cierto control sobre las inversiones, pero también estamos buscando que exista la gobernanza y el esquema de operación de una manera adecuada para que estos proyectos sean financiables y bancables, y podamos atraer recursos también de la banca de desarrollo y también de la banca comercial”, dijo.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en la conferencia matutina en Palacio Nacional el 3 de febrero de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

María del Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resaltó los esquemas de inversión pública en Infraestructura, además que se fortalece la capacidad de Fonadin, CFE, Pemex y la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes para desplegar infraestructura en distintos sectores mediante contratos mixtos.

Entre los beneficios de la Planeación Estratégica de la Inversión con Bienestar, Bonilla Rodríguez mencionó el acelerar las inversiones del Plan México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr