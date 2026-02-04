La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles 4 de febrero la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la que aseguró que nuestro país tiene certidumbre e hizo un llamado al empresariado a que haya inversiones.

“México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera. Y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025; en el peso, como está hoy, no tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, dijo Sheinbaum Pardo en el Museo de Antropología.

Ante más de mil empresarias y empresarios, la titular del Ejecutivo federal se dijo “muy optimista” del 2026 porque “vivimos en un país glorioso, extraordinario y maravilloso”.

“Este año, como ven, pinta todavía mejor que el anterior”, expresó al agradecer a las 32 promotoras de los comités de inversión de todos los estados por la promoción de las inversiones.

Destacó que en los próximos días se anunciarán más temas con inversión pública y privada.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, anunció que el portafolio de inversiones de México en el 2026 se incrementó en alrededor de 10%, en lugar de la cifra original de 367.9 mil millones de dólares; la cifra llegará a los 406.8 mil millones de dólares.

Lo anterior se logró al sumarse 298 proyectos nuevos de inversión, por lo que serán 2 mil 539 proyectos, en lugar de los 2 mil 241 que originalmente se tenían. Con lo que se generarán 1.63 millones de empleos.

Explicó que se identificaron los proyectos de inversión con el propósito de que todas las secretarías “respalden, faciliten, aceleren y cuiden esas inversiones”, porque “queremos aumentar el portafolio de inversión privada”.

En la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, empresarias del país expusieron que esto se logró porque en la región Sur se aumentaron proyectos por 6 mil 185 millones de dólares; en la zona Centro se añadieron al portafolio 5 mil 800 millones de dólares; y a la región Norte se sumaron 26 mil 906 millones de dólares.

El director de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, Roberto Lazzeri Montaño, dijo que darán garantías de 70% para créditos a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para préstamos de hasta 20 millones de pesos en sectores prioritarios que estén en el Plan México.

Darán garantías de 80% para créditos de primera vez de hasta 5 millones de pesos y reducirán en 1% la tasa de interés para factoraje entre la banca de desarrollo y la privada. Se relanza el fondo de fondos para financiar capital de riesgo en cuatro categorías, entre otros el de capital emprendedor, crédito privado, capital de crecimiento.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que hay grandes inversiones en el país, pero “la energía es la punta de lanza, necesitamos energía para que llegue la inversión”.

Agregó que se incrementaron las inversiones de 7% en el 2024 a 15% en el 2025.

La coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez, dijo que para el 2026 quieren alcanzar la meta de que la inversión sume el 25% del PIB.

Aseguró que para lograr la meta buscarán agilizar los trámites y reducir tiempos de espera para acelerar los proyectos de inversión.

Gómez Sierra se dijo optimista porque, mencionó, los empresarios son “patriotas” y “perseverantes”. Declaró que las empresas y las cámaras mexicanas ha decidido “hacer equipo” con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con México en distintos temas.

Explicó que, a un año de que se lanzó el Plan México, “sigue siendo optimista” porque los empresarios han hecho equipo con el gobierno y mantienen su patriotismo.

La empresaria Astrea Ocampo Gutiérrez expresó que “estamos en una coyuntura muy favorable” y mencionó el “pequeño reto” que tiene que ver con la certeza en infraestructura.

Señaló que el sector farmacéutico es importante, que solo 95% de su manufactura destinada al consumo local: “Ahí hay una gran oportunidad de poder exportar”. Como “enorme oportunidad”, mencionó a la región sur del país al que ha respondido el sector privado en manufactura, turismo y otros sectores.

La empresaria Mercedes Gutiérrez Smith agradeció el diálogo y la colaboración entre el gobierno y el empresariado, además que destacó la región centro con sectores estratégicos que, además de dinero, generan impacto social.

