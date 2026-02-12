Una convocatoria nacional para realizar una manifestación pacífica en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 fue dada a conocer este 12 de febrero por familiares de personas desaparecidas en México, quienes buscan visibilizar dicha crisis durante el partido inaugural que se celebrará en el Estadio Azteca.

Ricardo García y Vanessa Gámez, padres de Ana Amelí García Gámez —joven de 20 años desaparecida el 12 de julio de 2025— difundieron un comunicado dirigido a medios de comunicación, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y ciudadanía en general.

En el documento, informaron que su caso cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde diciembre de 2025 y con una Acción Urgente emitida por la ONU en septiembre del mismo año, sin que hasta el momento se conozca el paradero de su hija.

En el pronunciamiento, los convocantes señalan que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas registradas oficialmente, además de miles de cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales.

También refieren cifras sobre desapariciones diarias y niveles de impunidad, así como datos relacionados con casos en la Ciudad de México durante los últimos años.

¿Cuándo es la manifestación de familias buscadoras en la CDMX?

La convocatoria plantea la realización de una manifestación nacional pacífica el 11 de junio de 2026, a partir de las 8:00 horas, en los accesos del Estadio Azteca, sede del partido inaugural del Mundial.

De acuerdo con el documento, la intención es que familiares de personas desaparecidas formen vallas humanas y porten fotografías y mantas con los datos de sus seres queridos para visibilizar la problemática ante la presencia de aficionados, medios internacionales y autoridades.

Los organizadores precisaron que la protesta no buscará impedir el acceso al estadio ni confrontar a los asistentes, y que se contempla la lectura de nombres, testimonios y un minuto de silencio a las 13:00 horas, momento en que iniciará el evento deportivo.

También hicieron un llamado a colectivos, estudiantes, comunidades religiosas, artistas y ciudadanía en general a sumarse a la jornada.

En el comunicado se incluyen demandas dirigidas a autoridades federales y locales, entre ellas el fortalecimiento del personal en fiscalías especializadas, investigaciones más amplias en casos de desaparición, cumplimiento de recomendaciones internacionales y acciones para reducir la impunidad.

La convocatoria, firmada por los padres de la joven desaparecida en representación de familias buscadoras del país, concluye con la invitación a medios nacionales e internacionales a cubrir la manifestación y a difundir las historias de las personas desaparecidas en México.

