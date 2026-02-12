Airbnb.org, organización sin fines de lucro de la plataforma, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración por tres años para alojar de manera gratuita a damnificados por emergencias y desastres en la capital.

Además de habilitar inmuebles de estancia turística temporal para los trabajadores de la dependencia que atiendan las emergencias.

"En muchas ocasiones, las emergencias y los desastres en la Ciudad de México como sismos, inundaciones e incendios afectan de manera importante los inmuebles, provocando que las personas no pueden continuar habitándolos, desafortunadamente esta situación daña el tejido social", dijo en conferencia de prensa la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

Explicó que este convenio de colaboración, sin inversión por parte del Gobierno capitalino, es para "personas que se queden sin posibilidad de regresar a su vivienda y que estén por lo menos en un lugar seguro, hasta que no se apoye con renta".

Myriam Urzúa puso de ejemplo la explosión ocurrida el pasado 9 de enero en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, por la que 24 familias no pudieron regresar a sus viviendas: "para este tipo de casos es que hubiera servido este convenio, se les hubiera dado la posibilidad de tener un lugar para poder dormir esa noche".

Asimismo, la funcionaria capitalina refirió que los trabajadores de la SGIRPC que participen en los trabajos de emergencia también podrán quedarse en uno de estos inmuebles de la plataforma de hospedaje temporal Airbnb.

El director Ejecutivo de Airbnb.org, Cristoph Gorder, explicó que este convenio de colaboración está pensado para brindar alojamiento temporal gratuito de forma inmediata, incluso en tres horas, a fin de que las personas damnificadas puedan dormir en un departamento la misma noche de la emergencia.

"Realmente a cada familia la estamos tratando de ubicar en un lugar que sea que sea adecuado para sus actividades. Si tiene necesidad de silla de ruedas, si tiene una mascota, si quieren estar cercanos a su trabajo; se trabaja directamente con las familias. La ventaja que tenemos es que podemos movernos muy rápidamente y tenemos muchas opciones", dijo.

Aseguró que los alojamientos temporales podrían ir desde una semana hasta un máximo de 30 días, dependiendo de la situación y del tiempo en que la Secretaría de Vivienda local habilite los apoyos mensuales de renta.

"Puede ser una semana, dos semanas, realmente para suavizar las cosas, para que la gente tome su aliento y lleguen otros medios de apoyos", afirmó.

Cristoph Gorder expuso que, aunque se pueden llegar a algunos descuentos con los anfitriones, Airbnb.org pagará el precio completo de los alojamientos temporales, por los días en que sean ocupados.

Señaló que los recursos provienen de distintos fondos de recaudación, como casi mil anfitriones de la capital que hacen un aporte mensual solidario para estas causas.

"Lo importante es que esta asociación que estamos haciendo, este acompañamiento está viniendo de un tema humanitario", concluyó.

