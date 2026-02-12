Más Información
Las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo informaron que habilitaron espacios de vacunación contra el sarampión en distintas estaciones del Metro ubicadas dentro de las demarcaciones.
A través de sus redes sociales, la alcaldía Benito Juárez compartió que los días 12 y 13 de febrero se brindará servicio en la estación del Metro Xola.
Además, recordó que también existen puestos permanentes de vacunación en los centros de salud de Xoco, Mixcoac, Portales y Valentín Gómez Farías, donde la población puede acudir de manera continua.
Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo indicó que hasta el 15 de febrero, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, se aplicarán vacunas en las estaciones Metro Cuatro Caminos, Metro Colegio Militar y Metro Tacubaya, así como en el Parque Cañitas.
En el caso del Metro Polanco, la jornada contará con horario extendido de miércoles a viernes hasta las 23:00 horas, para atender a personas que no puedan acudir en el horario matutino.
