Una jueza sentenció a 43 años y 9 meses de prisión a Marco Antonio "N", por el feminicidio de la enfermera Norma Patricia Ayala Cano, registrado el 11 de junio de 2024, en Iztapalapa.

La mujer denunció haber sido víctima de una mala práctica durante una cirugía estética y abuso sexual por el médico que le realizó el procedimiento, José "N".

Tras la acusación, la enfermera fue atacada a tiros en calles de la colonia San Ignacio, en Iztapalapa.

La familia de Norma aseguró que la enfermera recibió amenazas previo a ser asesinada.

Por el asesinato de Norma Patricia también fue detenido en enero pasado Luis "N", padre de Marco Antonio, quien se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

