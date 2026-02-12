Durante la madrugada de este jueves fue localizada una extremidad inferior, presuntamente humana, abandonada en la vía pública en la alcaldía Tlalpan, lo que generó una movilización policiaca en la zona.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:26 horas, cuando a través de la frecuencia operativa del C2 Sur se emitió la alerta por el abandono de órganos en el cruce de las calles Duraznos y Capulín, colonia Plan de Ayala. En el sitio, frente a un terreno baldío y a un poste de madera, policías encontraron una pierna mutilada junto a una bolsa de plástico negra.

De acuerdo con los primeros reportes, la extremidad se encontraba parcialmente expuesta, presuntamente debido a que perros callejeros desgarraron la bolsa en la que habría sido colocada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público de la coordinación territorial correspondiente, donde se inició una carpeta de investigación por el delito relacionado con inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos.

Peritos realizaron las diligencias para el levantamiento y traslado de los restos, mientras autoridades ya dan seguimiento a una camioneta color negro que fue vista alejándose del lugar momentos antes del hallazgo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y si existen más restos en la zona. Las investigaciones continúan.

