Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Inicia pleno del Senado debate sobre reforma de 40 horas; no incluye dos días de descanso

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Muere James Van Der Beek: esta fue la última publicación del actor de "Dawson's Creek" en Instagram

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

En el marco del próximo , el Metro llamó a usuarios a no ingresar con globos de características metálicas o inflados con helio, así como a de paquetes envueltos con papel metalizado.

Objetos con características metálicas que caen a las vías, representan un posible riesgo para la operación ya que pueden ocasionar un , al hacer contacto con la barra que guía la electricidad de los trenes con 750 volts de corriente continua.

El Metro destacó que estos objetos podrían caer a vías y generar un corto circuito. Foto: Especial.
Señaló que este recordatorio es para prevenir posibles suspensiones momentáneas o retrasos en la operación del Metro, ante la caída de objetos a las vías, especialmente con componentes metálicos, como paraguas, bastones y globos metalizados.

En ese sentido, el Metro también mantiene un llamado permanente al público usuario a no descender a las vías en ninguna circunstancia. Para recuperar algún objeto, pueden pedir el apoyo del personal de seguridad en los andenes.

