En el marco del próximo 14 de febrero, el Metro llamó a usuarios a no ingresar con globos de características metálicas o inflados con helio, así como a evitar la caída a las vías de paquetes envueltos con papel metalizado.

Objetos con características metálicas que caen a las vías, representan un posible riesgo para la operación ya que pueden ocasionar un corto circuito, al hacer contacto con la barra que guía la electricidad de los trenes con 750 volts de corriente continua.

El Metro destacó que estos objetos podrían caer a vías y generar un corto circuito. Foto: Especial.

Señaló que este recordatorio es para prevenir posibles suspensiones momentáneas o retrasos en la operación del Metro, ante la caída de objetos a las vías, especialmente con componentes metálicos, como paraguas, bastones y globos metalizados.

En ese sentido, el Metro también mantiene un llamado permanente al público usuario a no descender a las vías en ninguna circunstancia. Para recuperar algún objeto, pueden pedir el apoyo del personal de seguridad en los andenes.

