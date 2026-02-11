La mañana de este miércoles usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron fallas y retrasos en distintas líneas de la red, lo que provocó inconformidad y quejas a través de redes sociales debido a los tiempos de espera y la alta afluencia en varias estaciones.

En la Línea 9, pasajeros señalaron demoras en la terminal Pantitlán, donde los trenes estaban detenidos por varios minutos: “Ya denle salida al tren en el andén lateral en Pantitlán Línea 9, 7 min detenidos” y “Muevan la línea 9 por favor”, escribieron usuarios ante la falta de avance.

En la Línea A, usuarios reportaron largos tiempos de traslado desde Los Reyes hacia Pantitlán: “50 minutos para llegar de Los Reyes a Pantitlán en la Línea A” y “Con la Línea A ya llevamos 6 min y no avanza en Acatitla”, señalaron pasajeros que denunciaron retrasos y trenes detenidos.

En la Línea 3, personas usuarias informaron que los convoyes permanecieron parados en túneles con dirección a Indios Verdes: "Línea 3 para más de 10 min en un túnel dirección Indios Verdes” y “Por favor muévanse en la Línea 3, la alta afluencia la provocan ustedes mismos”, expresaron en redes sociales.

En la Línea 7, pasajeros indicaron esperas prolongadas rumbo a El Rosario: “Más de 15 minutos sin tren Línea 7 dirección El Rosario” y “Línea 7 como siempre lenta, parados en San Pedro de los Pinos lleva 5 min”, comentaron los usuarios.

En la Línea 12, también se registraron quejas por la falta de trenes con dirección a Mixcoac: “Pues es Periférico Oriente dirección Mixcoac, ya se está congestionando la gente y no llega tren” y “Línea 12 dirección Mixcoac detenida en Lomas Estrella”, reportaron pasajeros

En la Línea 1, usuarios señalaron retrasos en la llegada de convoyes en la estación San Lázaro: “En la Línea 1 están tardando en pasar los trenes, no podemos subir cuando llegan porque ya hay mucha gente, estoy en San Lázaro”.

