La Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México informó que se reanuda la recepción de documentos para las bodas colectivas que se celebrarán el próximo 14 de febrero, luego del alto interés mostrado por la convocatoria.

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que se habilitaron 600 lugares adicionales para parejas que deseen formalizar su unión civil en esta ceremonia colectiva.

Las personas interesadas deberán presentar copia certificada del acta de nacimiento de ambos pretendientes; comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (original y copia); identificación oficial vigente de ambas personas (original y copia); certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos; así como constancia de haber tomado el curso prenupcial.

El curso prenupcial se realiza en línea a través del sitio: https://constcursoprenupcial.rcivil.cdmx.gob.mx/, donde se debe llenar un formulario, visualizar un video informativo y responder un cuestionario. Al finalizar, se generará un comprobante que deberá descargarse desde la bandeja de solicitudes.

La documentación podrá entregarse hasta el 12 de febrero, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en los Juzgados 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 31, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 51, así como en el área del Juzgado Central de la Dirección General del Registro Civil de la capital.

Agregó que, el lugar y la hora del evento aún están por confirmarse.

