La jefa de Gobierno, , supervisó las obras de construcción de la Utopía del Maíz, que se edifica en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, y que presenta .

Clara Brugada supervisa obras de construcción de la Utopía del Maíz en Topilejo; obra registra 70% de avance. Foto: Especial.
Detalló que la infraestructura está diseñada en un terreno de 44 mil metros cuadrados y contará con Casa de día para adultos mayores, Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, lavandería pública gratuita con 14 lavadoras, comedor público subsidiado, cuya , instalaciones deportivas y espacios culturales.

Clara Brugada supervisa obras de construcción de la Utopía del Maíz en Topilejo; obra registra 70% de avance. Foto: Especial.
También recordó su compromiso de que durante su administración se tendrán 100 Utopías en toda la Ciudad de México. Señaló que en la alcaldía Tlalpan se construirán seis Utopías.

“La siguiente Utopía en Tlalpan es la de Independencia, la que es un gran espacio, y en donde va a estar una estación del Cablebús y tiene también miles de metros, y va a estar muy bien, porque si algo le falta a Tlalpan, es espacio público”.

Clara Brugada supervisa obras de construcción de la Utopía del Maíz en Topilejo; obra registra 70% de avance. Foto: Especial.
El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, expresó que en esta Utopía del Maíz se tendrá un laboratorio de semillas; así también tres salones de usos múltiples.

