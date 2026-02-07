La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó el Casa por Casa en San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan donde informó que instalará una casa de gobierno en la Utopía del Maíz que se diseña en la comunidad, además de que la zona es considerada dentro del proyecto Territorios de Paz e Igualdad.

“Aquí instalaremos una Casa de Gobierno de la Ciudad de México para que ustedes puedan gestionar todo lo que hace falta y que depende del Gobierno de la ciudad”.

“La Casa de Gobierno es para que vean todo lo que el Gobierno de la ciudad está haciendo o tiene que hacer. Me parece buena idea, puede ser en un pedacito de la Utopía, allí vamos a instalar”? Dijo.

También afirmó que entre las prioridades que se atenderán en esta zona son en materia de agua, educación, movilidad, iluminación y seguridad.

Leer también: Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que entre las prioridades que se atenderán en esta zona son en materia de agua, educación, movilidad, iluminación y seguridad. Foto: Especial.

“Aquí estamos para no salirnos, es decir, el Gobierno de la Ciudad se queda en San Miguel Topilejo para atender todas las problemáticas, porque queremos hacer justicia a los pueblos y justicia a los pueblos es atender las necesidades históricas de los pueblos. Entonces nos da gusto venir a decir que San Miguel Topilejo será uno de los pueblos que tiene prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México y uno, una de las prioridades o las prioridades son los servicios, lo que nosotros llamamos lo básico, con lo que tenemos que vivir”.

Anunció que se instalarán mil 600 luminarias en San Miguel Topilejo a fin de mejorar esta zona y abonar a incrementar la seguridad.

Habrá módulos de seguridad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó el Casa por Casa en San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan. Foto: Especial.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio señaló que hay avances en materia de seguridad ya que la jefa de Gobierno instruyó realizar una estrategia de reforzamiento en el sector Topilejo.

“El sector Topilejo abarca los pueblos de la montaña, desde San Andrés Totoltepec, Xicalco, Magdalena, San Miguel, Santo Tomás Ajusco, Topilejo y Parres, con mayor presencia policial, seguridad, patrullas nuevas que la jefa de Gobierno compró para reforzar la seguridad aquí. Se van a construir este año módulos por parte del Gobierno de la ciudad, para reforzar la seguridad y los resultados”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr