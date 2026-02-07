Más Información

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

El Centro de Transferencia Modal () Tasqueña está en proceso de remodelación, como parte de las acciones del Gobierno de la para mejorar la movilidad rumbo al mundial de fútbol de este año.

¿Qué trabajos se llevarán a cabo?

Habrá un nuevo biciestacionamiento.

Reubicación de 114 puestos del que se instalará en las explanadas dentro del Cetram.

Lee también

Centro de Transferencia Modal (Cetram) Tasqueña. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Centro de Transferencia Modal (Cetram) Tasqueña. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Habrá una mejora de la imagen y accesibilidad de los usuarios, con la construcción de pasos a nivel, reductores de , ampliación de banquetas, así como el de la superficie de rodamiento de los diferentes andenes.

Se estima que en los trabajos se invertirá alrededor de 10 millones de pesos, de acuerdo con información del gobierno capitalino.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]