El Centro de Transferencia Modal (Cetram) Tasqueña está en proceso de remodelación, como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la movilidad rumbo al mundial de fútbol de este año.

¿Qué trabajos se llevarán a cabo?

Habrá un nuevo biciestacionamiento.

Reubicación de 114 puestos del comercio informal que se instalará en las explanadas dentro del Cetram.

Habrá una mejora de la imagen y accesibilidad de los usuarios, con la construcción de pasos a nivel, reductores de velocidad, ampliación de banquetas, así como el reencarpetado de la superficie de rodamiento de los diferentes andenes.

Se estima que en los trabajos se invertirá alrededor de 10 millones de pesos, de acuerdo con información del gobierno capitalino.

