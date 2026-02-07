El Gobierno de la Ciudad avanza en las obras de remodelación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Tasqueña, en el que planea la reubicación de 114 comerciantes en una nueva explanada que se edificará. Además de un nuevo biciestacionamiento.

Los trabajos forman parte de las acciones encaminadas a mejorar el transporte por el Mundial de Futbol que se realiza este año.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que comenzó el retiro de comerciantes informales, además se quitaron lonas y mantas. También se lleva a cabo la demolición de banquetas.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a este diario que se planea la reubicación de 114 puestos en nuevas explanadas que se construirán en el Cetram Tasqueña.

Indicó que habrá un mejoramiento de la imagen y accesibilidad de los usuarios, con la construcción de pasos a nivel, reductores de velocidad, ampliación de banquetas, así como el reencarpetado de la superficie de rodamiento de los diferentes andenes.

En el informe de gobierno 2025, la administración capitalina apuntó que se ejecutará la rehabilitación de tres Cetram: Huipulco, Universidad y Tasqueña, como parte de las obras rumbo al Mundial de Futbol.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, en el proyecto del Cetram Tasqueña, que es uno de los principales nodos de conexión en la zona sur de la Ciudad de México y punto de referencia para la movilidad hacia el Estadio Banorte, sede mundialista, tendrá una inversión mínima de 10 millones.

Usuarios ven beneficios

Yolanda es usuaria frecuente del transporte que se moviliza por el Cetram Tasqueña y destacó que “toda mejora es bienvenida”.

“Son espacios que se ocupan y hay gente siempre caminando por la conexión con la central camionera y si es más ordenado y limpio, pues uno se siente seguro. Sí es por el Mundial, por lo menos que algo bueno deje el gobierno y que invierta”, señaló.

Pedro subrayó que se requiere “más iluminación y vigilancia. Que no haya puntos oscuros o solitarios”.