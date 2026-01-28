La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, ha presentado los primeros avances sobre la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en la ruta Salina-Cruz Coatzacoalcos, Oaxaca, con un saldo de 14 fallecidos y decenas de heridos.

En mensaje publicado desde sus canales oficiales, Godoy Ramos señaló ayer que la unidad siniestrada viajaba a exceso de velocidad, de acuerdo con la información obtenida de la caja negra de la máquina.

Pero más allá de las supuestas causas oficiales del descarrilamiento, las autoridades han detenido ya a dos personas por su probable responsabilidad en este caso: Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista; y Ricardo Mendoza Cerón, despachador.

Lee también Autoridades federales inician investigacón tras agresión a líder estatal y diputada de MC; "no habrá impunidad", afirman

El Tren Interoceánico se descarriló en Oaxaca el pasado 28 de diciembre. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Maquinista principal”, el primer detenido

Díaz Gómez fue detenido este lunes 26 de enero en Palenque, Chiapas por la Policía Federal Ministerial. El sujeto está identificado por las autoridades como el “maquinista principal” del tren accidentado.

El trabajador ferrocarrilero podría ser imputado por los delitos de homicidio doloso y lesiones culposas.

De acuerdo con documentación consultada por EL UNIVERSAL, Felipe de Jesús percibía un pago de salario de poco más de 19 mil pesos mensuales y su nivel máximo de estudios es secundaria.

Entre sus labores, fungía como garrotero de camino y su función principal específicamente era la formación de trenes y revisión de equipo.

Lee también Chiapas busca que policía estatal porte armamento de alto poder contra cárteles; gobernador alista iniciativa

El domingo 28 de diciembre de 2025 se descarriló un tren en el Corredor Interoceánico que dejó, hasta el jueves 1 de enero de 2026, un saldo de 14 fallecidos. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Despachador del Tren Interoceánico, el segundo aprehendido

Mendoza Cerón fue detenido el martes 27 de enero en Coatzacoalcos, Veracruz, por su supuesta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Tras su detención, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, para ser puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión.

Es identificado como despachador del Tren Interoceánico y su detención es la segunda realizada por las autoridades por este caso.

Lee también Sheinbaum ve viable registro de datos en terminales de autobuses; ayudaría a localizar personas desaparecidas, señala

Ambos detenidos, sin licencia ferroviaria vigente

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón no contaban con licencia federal ferroviaria vigente, que los faculta para ejercer las funciones “propias de su cargo”.

De acuerdo con documentación a la que El Gran Diario de México tuvo acceso, ambos sujetos iban a bordo del tren, sin embargo, no actuaron con el deber de cuidado que les correspondía, de acuerdo con el fiscal.

La FGR detalló que el tren viajaba a 65 km/h en la curva el accidente, y en ese tramo estaba permitido circular solo a 50km/h, por lo que se registró un exceso de velocidad de al menos 15 km/h.

Lo anterior, según la investigación, incrementó las probabilidades de un descarrilamiento debido al peso, la masa y el radio de curva de la locomotora.

Ernestina Godoy indicó que el Tren Interoceánico circuló a exceso de velocidad en al menos tres ocasiones, superando los límites permitidos de 50 km/h en la curva del accidente y los 70km/h en línea recta durante el trayecto.

Con información de Pedro Villa y Caña y Daniela Wachauf.*

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc