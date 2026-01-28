Respecto a las desapariciones de personas registradas en la central camionera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que es importante que se implemente una ley para que sea obligatoria la identificación de quienes compran boletos y abordan unidades.

“Sobre la obligatoriedad de que en las centrales de autobuses se presente la identificación, lo revisamos en qué situación está esta ley y si existe la ley y está en el Congreso, pues que se apruebe porque evidentemente ayuda cuando hay el reporte de una persona desaparecida”, indicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 28 de enero, explicó que en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara hay coordinación del gobierno del Estado con el gobierno de México y la Guardia Nacional (GN) porque ha habido varias denuncias sobre jóvenes que de manera voluntaria o forzada, son reclutados por la delincuencia organizada.

“Entonces ahí ya hay una presencia permanente y es coordinación del gobierno del estado con las fuerzas federales”, comentó la mandataria en Palacio Nacional. En marzo de 2025, legisladores del Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, presentaron una iniciativa para que se adicione un artículo a la Ley de caminos, puentes y autotransporte federal y a la Ley general de movilidad y seguridad vial para que sea obligatoria la identificación de pasajeros y así crear una base de datos que permita la localización y el seguimiento de personas en caso de emergencia o incidente.

Al plantearle que durante 2025 hubo un operativo permanente realizado entre personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, en la central de autobuses de Guadalajara, donde fueron localizadas 70 personas, entre ellas 36 menores de edad, la Jefa del Ejecutivo explicó que la reforma en materia de desaparición ya establece un protocolo para actuar en estos casos.

“Ya está en operación la alerta que se determinó a partir de las nuevas leyes relacionadas con desaparecidos, coordina Secretaría de Gobernación en algunos casos con la Comisión (Nacional) de Búsqueda y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el Centro Nacional de Inteligencia o con distintas áreas”, detalló.

Explicó que la alerta consiste en que en el instante en que una persona es reportada como desaparecida, tiene que abrirse una carpeta de investigación en una fiscalía. En ese momento se levanta la alerta y se busca en todo el país, en cualquier lugar como aeropuertos, centrales de autobuses, incluyendo espacios privados como centros comerciales y bancos.

“En fin, para que de inmediato haya pues una alerta nacional de búsqueda en el momento que la persona se reporta como desaparecida. Esa alerta ya existe, ya se está utilizando y se está mejorando todos los días frente a esta situación. Eso se terminó gracias al cambio en la ley y ya está operando”, señaló Sheinbaum Pardo.

