Tras la agresión que sufrieron los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano (MC) en la colonia Centro, en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los responsables.

De acuerdo a los reportes los diputados fueron atacados a balazos tras salir del Congreso del Estado y fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir la atención médica.

En tanto, un escolta que resguardaba su seguridad resultó herido al repeler la agresión y se reporta estable.

Lee también Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se estableció comunicación directa con autoridades del Gobierno de Sinaloa y se coordinaron acciones interinstitucionales para apoyar el desarrollo de las investigaciones”, señaló el Gabinete de Seguridad en una tarjeta informativa.

Resaltó que en coordinación con los patrullajes de seguridad, se ubicó un vehículo de color blanco abandonado, presuntamente relacionado con los hechos.

El Gabinete de Seguridad remarcó que las instituciones colaboran mediante el intercambio de información y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores.

También expresó su solidaridad con los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, con sus familias y con su equipo de trabajo, “se desea su pronta recuperación y se refrenda el compromiso de que estos hechos no quedarán impunes”.

Lee también Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc