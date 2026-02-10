La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que su administración ha utilizado la coyuntura del Mundial para “dinamizar las obras” que ayuden a mejorar la Ciudad de México, por lo que reiteró que muchos de los proyectos —como la ciclovía de Calzada de Tlalpan— no tiene el único fin de estar listos para la justa deportiva.

“La Ciclovía y todas las actividades, las obras que estamos haciendo, no tienen solo el fin de estar para el Mundial. Lo que hizo el Gobierno de la ciudad, es utilizar la coyuntura del Mundial, para dinamizar nuestras obras; para dinamizar las obras que nos ayuden a transformar la ciudad”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina afirmó que tanto la Ciclovía de Calzada de Tlalpan como el Parque Elevado que se construye sobre el trazo de la Línea 2 del Metro, son proyectos que están “desde antes”, por lo que no tienen que ver exclusivamente con el Mundial, sino que serán obras permanentes para la CDMX.

“Ninguna obra es sólo para el Mundial, es una coyuntura que se aprovecha como ciudad, para dinamizar, para acelerar las obras, en fin. Pero son obras que sirven para la población. Una ciclovía tiene muchos beneficios para la población ciclista, porque queremos una ciudad donde sus avenidas no sean exclusivas para los autos. Entonces, tener una avenida tan importante como la Calzada de Tlalpan, con una ciclovía, es el sueño histórico de ir transformando la ciudad”, dijo.

