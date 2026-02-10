Más Información

La jefa de Gobierno, , descartó que el vaya a tener un estadio en el , ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En conferencia de prensa, la mandataria advirtió que su administración , por lo que calificó como una mentira que se vaya a utilizar para algún proyecto.

“El Parque Bicentenario es un gran espacio, un área verde, hoy un espacio cultural que de ninguna manera el Gobierno de la Ciudad estará autorizando para ningún otro proyecto que no sea el cultural, que sirva para beneficio de la población”, dijo.

Advirtió que tras el accidente en el que perdieron la vida los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, en abril de 2025, el Parque Bicentenario está en manos del Gobierno federal “para que siga siendo un gran parque para la población y con un contenido de convivencia, de recreación y de cultura”, por lo que afirmó que sería un error aceptar otro proyecto.

Lo anterior, luego de que la semana pasada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo una reunión con directivos del Cruz Azul, tras lo cual surgieron versiones de que dicho parque sería sede del estadio de ese equipo.

Además del Parque Bicentenario, se habló de otros espacios que podrían convertirse en sede del estadio del Cruz Azul, como son el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero y el Parque Cuitláhuac.

Ante esto, la mandataria capitalina afirmo que si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la CDMX deberá presentar propuestas y éstas serán analizadas para que no afecten ningún espacio.

“(El) Parque Bicentenario es mentira de que va a ser destinado para algún otro proyecto. Ya en su momento se informará qué alternativa, dónde, cómo y en fin. Sí, me parece importante decir que si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, sí, está bien, y se buscará, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se van a analizar, que no afecten, a lo que tiene como equipamiento ya la ciudadanía”, dijo.

