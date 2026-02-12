Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo
Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias
VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) busca la prestación de servicios de oxigenoterapia para elementos pensionados y de la Policía Auxiliar.
A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se informó de la licitación del servicio para un promedio de 560 pacientes al mes.
En la publicación se establece que la atención debe ser prestada a las y los policías a domicilio.
Lee también Instalan módulos de vacunación en estaciones del Metro; Benito Juárez y Miguel Hidalgo aplican dosis contra sarampión
"Prestación del servicio de oxigenoterapia a domicilio para las y los elementos, pensionados y derechohabientes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México", refiere la convocatoria.
La recepción de las propuestas técnicas y económicas es el próximo 18 de febrero.
Mientras que la lectura del dictamen y emisión del fallo de la licitación será el 20 de febrero.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]