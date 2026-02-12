Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) busca la prestación de servicios de oxigenoterapia para elementos pensionados y de la Policía Auxiliar.

A través de la Gaceta Oficial de la se informó de la licitación del servicio para un promedio de 560 pacientes al mes.

En la publicación se establece que la atención debe ser prestada a las y los policías a domicilio.

"Prestación del servicio de oxigenoterapia a domicilio para las y los elementos, pensionados y derechohabientes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México", refiere la convocatoria.

La recepción de las propuestas técnicas y económicas es el próximo 18 de febrero.

Mientras que la lectura del dictamen y emisión del fallo de la licitación será el 20 de febrero.

