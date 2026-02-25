Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Durante la madrugada del miércoles 25 de febrero, el pleno de la aprobó la reforma para reducir la de 48 a 40 horas, y de acuerdo con el IMCO el impacto de este ajuste se resentirá en varios sectores de la economía.

El Instituto Mexicano para la Competitividad () considera que la reducción de la jornada laboral de manera gradual hasta 2030 impactará en por lo menos 11 sectores económicos.

Según el IMCO, la reforma laboral impactará más a estos sectores: Industria Extractiva, Transportes y Comunicaciones, Comercio, Industria Manufacturera y Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos.

Porcentaje de la población ocupada que trabaja más de 40 horas y más de cinco días a la semana por sector:

  • Industria Extractiva: 34%
  • Transportes y Comunicaciones: 31%
  • Comercio: 30%
  • Industria Manufacturera: 28%
  • Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos: 26%

Sectores en los que será mayor el impacto de la reducción de la jornada laboral. Foto: Captura de pantalla X @imcomx

¿Cuándo entra en vigor la reforma a la jornada laboral?

Se prevé que la reforma entre en vigor el próximo 1 de mayo, de acuerdo con la declaración del secretario del , Marath Bolaños, el 3 de diciembre de 2025, día que fue presentada esta iniciativa.

La reforma constitucional para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, fue aprobada por 411 votos a favor y 58 en contra.

Tras su aval en la Cámara de Diputados fue enviada a los congresos de las entidades federativas con el fin de que la aprueben, lo que se prevé ocurra.

