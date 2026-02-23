Los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, de San Lázaro, aprobaron por 61 votos a favor y cero en contra, el dictamen de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas de manera gradual hasta 2030, y con un día de descanso por cada seis de trabajo.

Y se prevé que mañana sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno de la Cámara Baja.

Durante la discusión del dictamen, los legisladores de oposición reclamaron que la propuesta del Ejecutivo sólo establezca un día de descanso, y no dos, como se planteó en otro dictamen que ya se había aprobado en Cámara de Diputados; y afirmaron que “así no va a funcionar” la reforma.

Además, señalaron que era necesario incluir incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas para que cubrir los gastos de la implementación de la reforma laboral.

El diputado Alejandro Domínguez (PRI) manifestó que la falta de apoyos económicos para las empresas, pone en riesgo la existencia de puestos de trabajo.

“La pequeña y la mediana empresa dijo que no se cuenta con el respaldo financiero para absorber los costos de un cambio de tal magnitud y, por lo tanto, se planteaba la necesidad de contar con incentivos fiscales para la pequeña y la mediana empresa, para poder hacer frente a este planteamiento, circunstancia que no ocurre en esta reforma, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, cuando una empresa no puede cubrir los costos o absorberlos, pues no desaparecen los costos, lo que desaparece son los empleos”, subrayó.

Los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro este lunes 23 de febrero de 2026. Foto: Especial

Oposición exige establecer dos días de descanso en la reforma

En su turno, la diputada Noemí Luna (PAN) lamentó que en el dictamen de la reforma constitucional no se hayan establecido dos días de descanso, por cada cinco de trabajo.

“El problema no es reducir la jornada, el problema es hacerlo mal, Morena anuncia 40 horas, pero mantiene seis días laborales, deja un solo día para el descanso, amplía las horas extras de nueve a 12 horas por semana, una reforma así no va a funcionar”, planteó.

La diputada Patricia Mercado (MC) expuso que en la Cámara de Diputados existen 13 iniciativas que proponen reducir la jornada laboral a 40 horas, con dos días de descanso; e hizo un llamado a modificar el dictamen para ampliar los días de descanso.

“Dos días de descanso, el haber dejado a la negociación la posibilidad de que los trabajadores y los patrones se pongan de acuerdo para ese segundo día de descanso, en lugar de ponerlo explícitamente en la Constitución, finalmente, lo que hace, es una reforma que puede hacer en esta negociación desigual, no solamente que no haya dos días de descanso y que siga un día de descanso”, dijo.

Previo a la aprobación del dictamen, los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social se reunieron con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien defendió la reforma constitucional con un día de descanso, y acusó a la oposición de “desvirtuar” la propuesta del Ejecutivo.

“Se está garantizando, además, al menos un día de descanso, esto no quiere decir que no existan dos días de descanso, si se refuerza esto, además con una jornada diaria de ocho horas, al tener 40, pues tenemos como resultado cinco días de trabajo como una realidad. Un manejo mediático en ocasiones muy mal intencionado, que busca con ello desvirtuar lo que es el objetivo principal de esta reforma, y que en otras ocasiones, incluso, puede también hasta derivar de posicionamientos políticos que, si bien válidos, no hacen justicia en absoluto el planteamiento que se está haciendo de esta iniciativa”, dijo.

