En el marco de la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas, se llevó a cabo una conferencia en el Senado de la República en la que participó el Capitán Jesús Ortiz, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, en compañía de la senadora Alejandra Barrales y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Durante su intervención, ASPA de México agradeció el espacio y reconoció este ejercicio de diálogo institucional subrayando que la iniciativa parte de una buena intención y de un diagnóstico compartido: México necesita mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia esquemas de trabajo más humanos, modernos y sostenibles.

“No podemos permitir que una reforma con fines laborales claros se desvíe o se convierta en un instrumento para intereses particulares. Esta discusión debe mantenerse centrada en el bien colectivo y en el impacto real que tendrá sobre las y los trabajadores”, declaró Ortiz.

Al mismo tiempo hizo un llamado a no confundir conceptos fundamentales, pues el tiempo efectivo de descanso no es equiparable a los pagos extraordinarios.

“El descanso no es una mercancía ni puede reducirse a una compensación económica. En sectores como la aviación, el descanso es un elemento esencial de seguridad operacional, salud y dignidad laboral, por lo que no debe mercantilizarse”, apuntó.

En este contexto, ASPA fue clara en su postura: apoya la reducción de la jornada laboral a 40 horas, reconoce su objetivo y su impacto positivo en la vida de las y los trabajadores del país, y agradece a la Presidenta de la República por cumplir su palabra y abrir este proceso de transformación.

ASPA de México reiteró que el país necesita una reforma laboral que proteja derechos, cuide la seguridad, reconozca las particularidades de cada industria y construya consensos duraderos.

