Más Información
Así fue la captura de Gaby "N", presunta responsable del homicidio de un motociclista en Iztapalapa; se encuentra en Santa Martha Acatitla
Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado
Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado
Entre protestas, reforma de 40 horas “light” avanza en comisiones del Senado; iniciativa no contempla dos días de descanso
Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones
En el marco de la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas, se llevó a cabo una conferencia en el Senado de la República en la que participó el Capitán Jesús Ortiz, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, en compañía de la senadora Alejandra Barrales y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Durante su intervención, ASPA de México agradeció el espacio y reconoció este ejercicio de diálogo institucional subrayando que la iniciativa parte de una buena intención y de un diagnóstico compartido: México necesita mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia esquemas de trabajo más humanos, modernos y sostenibles.
Lee también Ingresos del gobierno federal inician 2026 con fuerza; ISR e IVA los que más aportaron
“No podemos permitir que una reforma con fines laborales claros se desvíe o se convierta en un instrumento para intereses particulares. Esta discusión debe mantenerse centrada en el bien colectivo y en el impacto real que tendrá sobre las y los trabajadores”, declaró Ortiz.
Al mismo tiempo hizo un llamado a no confundir conceptos fundamentales, pues el tiempo efectivo de descanso no es equiparable a los pagos extraordinarios.
“El descanso no es una mercancía ni puede reducirse a una compensación económica. En sectores como la aviación, el descanso es un elemento esencial de seguridad operacional, salud y dignidad laboral, por lo que no debe mercantilizarse”, apuntó.
Lee también La Bolsa supera 71 mil 500 unidades y cierra en nuevo récord
En este contexto, ASPA fue clara en su postura: apoya la reducción de la jornada laboral a 40 horas, reconoce su objetivo y su impacto positivo en la vida de las y los trabajadores del país, y agradece a la Presidenta de la República por cumplir su palabra y abrir este proceso de transformación.
ASPA de México reiteró que el país necesita una reforma laboral que proteja derechos, cuide la seguridad, reconozca las particularidades de cada industria y construya consensos duraderos.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]