Las senadoras Andrea Chávez y Cynthia López Castro negaron haber impulsado la reapertura del salón de belleza dentro de las instalaciones del Senado de la República.

Entrevistadas brevemente al salir de una sesión de comisiones, las legisladoras morenistas acusaron a los medios de comunicación de difundir información errónea e involucrarlas falsamente.

“Están mal informados, hablemos de la reforma laboral… absolutamente falso, pónganse a inventar otras cosas, absolutamente falso”, afirmó molesta López Castro, mientras que Andrea Chávez dio la media vuelta y se alejó de los reporteros.

Lee también Senado guarda minuto de silencio por asesinato de mineros en Sinaloa; suman cinco víctimas identificadas

“Me parece triste que llevan los medios de comunicación una semana hablando de una estética, hay temas relevantes en este país que difundir”, consideró la expriista, quien pidió a los medios de comunicación que le den la vuelta a este tema “irrelevante”.

“¡Como si descubrieran el hilo negro! En la Cámara de Diputados esta estética estuvo seis años y nunca nadie dijo nada”, expresó.

En cambio, pretendió dar línea de lo que a su parecer los periodistas deben difundir.

Lee también Relación bilateral con EU es sólida y fuerte, sostiene secretario Trevilla Trejo; destaca valores compartidos en materia de seguridad

“Me parece bastante frívolo ponerse a hablar que si una estética, que si no. Aquí hay que hablar del trabajo, de lo que se aprueba, de las iniciativas, de la labor que estamos haciendo en esta legislatura con estas reformas que van a cambiar la vida a todos los mexicanos. Sería muy bueno que la labor periodística se enfoque en los temas relevantes de nuestro país (…) y como periodistas queremos que hagan su labor profesional y que puedan estar dándole cuentas a la ciudadanía de los temas relevantes que hay, no de una estética.

“Esa misma estética está operando todos los días en la Cámara de Diputados, incluso compañeras suyas van a arreglarse ahí. Entonces yo les invito a que vayan a ver y vean lo que es y analicen y se pongan a transmitir temas relevantes. (…) Llevan una semana con el tema de la estática, denle vuelta a la página”, insistió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc