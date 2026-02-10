Las comisiones unidas del Trabajo, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa presidencial para reducir paulatinamente de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo, pero no se incluyó la obligación de otorgar dos días de descanso a los trabajadores.

En medio de protestas de organizaciones y sindicatos que calificaron como “light” y un engaño la reforma fue aprobada por unanimidad de todas las bancadas y se turnó al pleno para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de mañana miércoles.

Sólo la bancada del Partido del Trabajo, aliada de Morena, cuestionó la reforma en voz del senador Alejandro González, dijo que si bien votarían a favor “por obligación ética, moral, y parlamentaria, les tenemos que decir que en esta iniciativa y en este proyecto de dictamen debió de haberse expresado claramente el descanso de dos días por semana”.

Agregó que todos los argumentos que se expresan para reducir la jornada de trabajo todos se desvanecen con las horas extras y también manifestar “nuestra extrañeza que no viene ni un argumento sólido ni en la iniciativa, ni en el proyecto de dictamen sobre el desarrollo tecnológico que tiene que ver con el mundo del trabajo y tampoco se señala el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, que lamentable”.

Cabe destacar que la reforma al 123 constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea disminuir la jornada laboral 40 horas semanales en lugar de 48 de forma paulatina hasta el 2030.

La reducción prevé que en 2027 se trabajarán 46 horas a la semana; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas, y en 2030, 40 horas.

Asimismo, se ampliaría el número de horas extras permitidas, ya que actualmente se pueden realizar hasta nueve horas a la semana mientras que el dictamen propone que aumenten a 12 horas.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, durante la reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores este 10 de febrero de 2026. Foto: Cuartoscuro

Dan primera lectura a reforma de 40 horas

En el marco de la sesión de este martes, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio trámite al dictamen enviado por las comisiones unidas de unidas del Trabajo, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, donde fue aprobado por unanimidad.

Se prevé que en la sesión de mañana miércoles se discuta y apruebe este dictamen derivado de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reforma fortalece derechos de trabajadores: Marath Bolaños

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, afirmó que la reforma constitucional para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales es una medida muy positiva que traerá beneficios amplios y directos para las personas trabajadoras del país, al mejorar su calidad de vida y fortalecer sus derechos laborales.

Al término de una reunión con las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado, el funcionario subrayó que la iniciativa es resultado de un proceso amplio de diálogo social y responde a una demanda histórica de la clase trabajadora.

Bolaños aclaró que la reforma establece con claridad una semana laboral de 40 horas, sin modificar la jornada diaria de ocho horas, lo que en la práctica perfila cinco días de trabajo y ofrece certeza tanto a trabajadores como a empleadores.

“Es una medida que afirma los derechos de las personas trabajadoras y que, además, cuenta con el respaldo de un diálogo muy sólido que se dio con expertos, trabajadores y empleadores en todo el país”, sostuvo.

El titular de la STPS destacó que la iniciativa fue construida a partir de más de 40 mesas de diálogo regionales y sectoriales, lo que permitió escuchar a todos los sectores productivos y diseñar una reforma viable, con implementación gradual, enfocada en maximizar sus beneficios sociales.

Entre los principales impactos positivos, Bolaños resaltó que la reducción de la jornada laboral devuelve tiempo a las personas trabajadoras, permitiéndoles un mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, además de efectos positivos en la salud, el bienestar y la productividad.

“Los beneficios van a ser muy amplios. Está comprobado en otros países que la reducción de la jornada mejora la calidad de vida de las y los trabajadores y genera mejores condiciones laborales”, enfatizó.

Indicó que sectores como manufactura, comercio y servicios, donde actualmente se registran jornadas por encima de las 40 horas, serán parte central de la implementación gradual una vez que la reforma sea aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos locales.

Bolaños confió en que la reforma alcance un respaldo mayoritario, si no unánime, al tratarse de una propuesta que atiende una exigencia histórica de la clase trabajadora y coloca el bienestar laboral como eje de la política pública.

