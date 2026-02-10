La senadora Juanita Guerra, cuya imagen se viralizó por haber sido sorprendida en el salón de belleza que funcionaba a escondidas en el Senado, denunció que es víctima de persecución y hostigamiento y acusó a las senadoras que la invitaron a ese establecimiento de dejarla sola y no ser solidarias con ella.

La legisladora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que no fue fortuito que reporteros hayan irrumpido para grabarla cuando le aplicaban tinte a su cabello y afirmó que es injusto que se le satanice por acudir a ese servicio.

Sin mencionar los nombres de quienes la invitaron a la estética, dijo que fueron tres senadoras de Morena que ahora se esconden.

“A mi me ha dado mucha tristeza que, en lugar de tener sororidad, ni siquiera una pregunta, ni siquiera han dicho quiénes son todas ellas y por quién fuimos invitadas. (…) Que aviente la piedra quien esté libre de culpa. Mis compañeras no han sido solidarias, quienes me invitaron no han tenido sororidad, al contrario, han desconocido y han dicho que no conocen ni siquiera el lugar, cuando ellas me invitaron”.

En entrevista de medios, Juanita Guerra informó que envió escritos a los presidentes de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier para pedir que se le descuente de su dieta el día que acudió a la estética, pero también que se dé a conocer quién o quiénes promovieron la reapertura del local, quien consiguió el mobiliario y quien llevó a Jazmín, la encargada del salón de belleza.

Con lágrimas en los ojos, la política morelense dijo que ha sufrido amenazas contra su vida y este episodio es parte de un acoso sistemático en su contra.

“Pueden ver mi trayectoria política, jamás he estado envuelta en ninguna situación de escándalo. Fue a raíz de qué denuncié públicamente al alcalde Jesús Corona Damián, al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, y donde he tenido una sentencia. Esa es la causa de esta agresión y de este abuso a mi imagen.

“Porque fue una cuestión de 20 minutos, y siendo coherente y congruente con mi actuar, mi proceder y mi pensar, le he pedido también a la presidenta de la Mesa Directiva que se aclare este punto, pero también que si tanto es el tema y que solamente me distraje 20 minutos, que me sea descontado un día, porque en México la dieta no se descuenta por minutos ni por hora, se descontaría por un día”.

En sus escritos a los líderes parlamentarios, Juanita Guerra solicitó que se revisen las cámaras de seguridad para conocer las actividades que realizó el pasado 4 de febrero desde las 8:15 horas y se constate su trabajo de toda la jornada.

La senadora del PVEM detalló que en todo un año solicitó el servicio del salón de belleza en tres ocasiones, pero solo acudió una vez, el pasado miércoles, para que le aplicaran tinte a su cabello, por lo que pagó 500 pesos.

“Es la única vez que me han dado el servicio y la única ocasión que pareciera que estoy vigilada y sí sí lo denunció públicamente todo mi actual me están observando me están viendo que realizó y que no realizó así que presento esto para que sea aclarado, cuánto tarde ahí”, puntualizó.

