Salón de belleza en el Senado desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

Por medio de redes sociales, se volvió viral un video que mostró un salón de belleza operando dentro del Senado de la República, ofreciendo servicios a legisladoras.

En la grabación, sorprendieron a la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, mientras se pintaba el cabello. Al ser cuestionada sobre la situación, la legisladora actuó con sorpresa y negó cualquier irregularidad, incluso cuestionó a quienes la grabaron si ellos no se aplicaban tintes en el pelo.

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto (04/02/26). Foto: Especial

En el clip se puede observar que el espacio contaba con espejos, lavabo, sillones y herramientas propias de los salones de belleza.

Ante el revuelo que se generó, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dijo que el lugar se había habilitado para apoyar a las senadoras y que no representaba nada fuera de lo común. Sin embargo, minutos después, personal de resguardo colocó sellos para cerrar el espacio sin dar explicación alguna.

Como era de esperarse, el videoclip abrió un debate en redes sociales, donde los usuarios criticaron que, además de recibir salarios, viajes, comida y asesores, los legisladores también tienen acceso a su arreglo personal. Asimismo, muchos recordaron que la 4T había prometido eliminar privilegios en el Senado, pero señalaron que no fue así, ya que se volvió a habilitar el salón de belleza, donde algunas senadoras parecen preferir pintarse el cabello antes que asistir a las sesiones.

Asimismo, algunos usuarios echaron a volar su imaginación y crearon varios memes, donde se burlaron de que, además de los chocolates, farmacias, café y tiendas, ahora también existirá “Bienespa & Beauty”; por lo que a continuación, te presentamos los mejores.

