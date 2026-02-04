La Cámara de Diputados es otro de los recintos legislativos que cuenta con salón de belleza y peluquería, aunque a diferencia del Senado, dejó de ser un cargo al erario tras la solicitud de la panista María Elena Álvarez Bernal, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva.

En un acuse fechado el 14 de junio del 2007, la diputada del PAN pidió que dicho servicio fuera pagado por las diputadas y diputados que lo utilizaran, esto debido a las críticas por los recursos destinados previamente.

"El salón de belleza y la peluquería que funcionan en este recinto como servicio a los diputados, ha sido objeto de críticas recurrentes al no encontrarse justificación para que la Cámara presupueste recursos para ese objeto", explicó la diputada en una carta enviada a Guillermo Haro Bélchez, entonces secretario general de la Cámara de Diputados.

Además, Álvarez Bernal dijo que "con el fin de no causar perjuicio a quienes hacen uso de él" proponía que dicho servicio fuera pagado por quienes lo utilizaran y que "la Cámara no presupueste ninguna cantidad para ese fin; es decir, que pase a ser un servicio subrogado".

"Considerando que este servicio puede responder a una necesidad práctica de las diputadas y diputados, el Grupo de Trabajo encargado de revisar los aspectos éticos en el funcionamiento de la Cámara, considera que no hay justificación para que la Cámara erogue ese gasto", escribió.

Actualmente en San Lázaro existe el servicio de peluquería y estética que también está abierto al público en general. Los costos oscilan entre los 130 pesos para cortes de hombre y 250 pesos para cortes de mujer.

Además ofrece servicios de colocación de tintes, peinado, entre otros, que incluso el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha adquirido.

Morenista pide que su peluquera ingrese a recinto legislativo

En diciembre del 2016, el entonces diputado por Morena Ariel Juárez Rodríguez realizó una petición para que su peluquera lo pudiera atender en una de las peluquerías que estaba dentro del recinto legislativo.

A través de un oficio Juárez Rodríguez se quejó del servicio en una de las peluquerías instaladas en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, por lo que pidió que su entonces estilista personal Sandra Angélica Hernández pudiera ingresar a las instalaciones para cortarle el cabello.

