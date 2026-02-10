La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó instalar un puesto de vacunación contra el sarampión en sus instalaciones, como medida para coadyuvar al gobierno federal a reducir el número de contagios.

La propuesta realizada por la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, fue avalada por mayoría, y ahora le corresponderá al área recursos materiales de la Cámara Baja, solventar la instalación y fecha de inicio de actividades.

El punto de vacunación estará abierto a los trabajadores de la Cámara de Diputados y también cualquier ciudadano que desee aplicarse el biológico.

“Resulta indispensable que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión implemente una jornada de vacunación accesible a toda la comunidad, así como a habitantes y visitantes de la Ciudad de México, alineándose con la estrategia nacional de inmunización impulsada por el Ejecutivo Federal y con las acciones emprendidas por el gobierno local, a fin de contribuir de manera corresponsable a la protección de la salud colectiva, la prevención de brotes y la continuidad de las actividades institucionales”, refiere el documento aprobado.

La diputada Ballesteros señaló la importancia de abrir un punto de vacunación en San Lázaro, ante las fallas reportadas en la campaña del Gobierno de la Ciudad de México, de puestos de vacunación que no se instalaron y dejaron esperando a personas que deseaban aplicarse el biológico.

“Esta medida cobra mayor relevancia ante fallas operativas recientes en la instalación de módulos extramuros, como ocurrió en Parque de los Venados, donde uno de los 21 puntos de vacunación anunciados no fue colocado, según reportes de policías y vecinos, evidenciando vacíos en la cobertura territorial”, refirió.

Ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, y que suma 28 fallecimientos en total, desde que inició el brote, en febrero del año pasado.

