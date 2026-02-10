El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por las 28 personas que han fallecido en el país, por el brote de sarampión que inició en febrero del año pasado.

El diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN) solicitó el minuto de silencio y pidió fincar responsabilidad penal en contra de los funcionarios responsables de “un sistema de vacunación desmantelado, de compras tardías o insuficientes de biológicos, de semanas nacionales de vacunación canceladas”.

“Que se finquen responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios que, teniendo la obligación de prevenir estas muertes, no están actuando con la diligencia debida. Esta tragedia nos muestra el costo humano de convertir la salud en una arena de improvisación, de burocracia indiferente y de presupuestos que no ven en la prevención una prioridad, sino un gasto prescindible”, dijo.

Por su parte, la diputada Claudia Hernández (Morena) también solicitó un minuto de silencio por la muerte de Emily Aitana Martínez Salvador, de seis años, asesinada por su padrastro, en Reynosa, Tamaulipas.

“Su nombre no debe perderse en el silencio, ni en la indiferencia, debe convertirse en memoria, conciencia y exigencia de justicia, este acto de silencio es también un llamado a reconocer que fue un feminicidio y un caso de violencia extrema contra la infancia. Emily merecía crecer, jugar, aprender y vivir rodeada de amor y de protección”; manifestó.

Finalmente, el diputado Mario Zamora (PRI) pidió un minuto de silencio por los mineros que fueron encontrados en fosas clandestinas, en Sinaloa, y por los “miles de desaparecidos y sus familias”.

