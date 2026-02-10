Copenhague.- La plataforma musical sueca Spotify presentó una ganancia neta de 2 mil 212 millones de euros en 2025, un 94% más que el año anterior, cuando había cerrado su primer ejercicio anual con beneficios.

Spotify, con sede en Estocolmo y cotización en la bolsa neoyorquina de Wall Street, facturó por valor de 17 mil 186 millones, lo que supone una subida anual del 10%.

El beneficio neto de explotación (ebit) subió un 61% hasta 2 mil 198 millones.

La firma sueca cerró el año con 751 millones de usuarios activos mensuales, un 11% más, y el número de suscriptores "premium" subió un 10% hasta los 290 millones, ambos ligeramente por debajo de las últimas previsiones.

En el cuarto trimestre, Spotify ganó 1 mil 174 millones de euros netos, tres veces más que un año antes.

La facturación fue de 4.531 millones, un 7% más, y el ebit aumentó un 47% hasta 701 millones.

Spotify prevé un beneficio operativo de 660 millones de euros en el primer trimestre y una facturación de 4 mil 500 millones, así como alcanzar los 759 millones de usuarios mensuales activos y los 293 millones de suscriptores premium.

