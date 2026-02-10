Los ingresos del gobierno federal iniciaron el 2026 con fuerza gracias a que la recaudación de impuestos aumentó respecto a lo programado.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en enero entraron a las arcas gubernamentales 649 mil 82 millones de pesos, monto superior en términos reales en 8.6% respecto a igual mes del año anterior.

Es decir que fue un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos frente a lo contabilizado en el primer mes de 2025.

Con esa cifra rebasa en 105.4% lo programado para enero en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Congreso de la Unión, según el SAT.

Lee también SAT quiere meter gol en el Mundial 2026; cobrará impuestos a futbolistas que jueguen en México

ISR, IVA, IEPS, los que más aportaron a las arcas federales

A su interior, los ingresos más importantes se captaron vía el cobro de los diversos impuestos que integran el sistema tributario mexicano.

También representaron un monto considerable que logró superar a lo calendarizado con un total de 595 mil 758 millones de pesos.

Significó un crecimiento real, es decir descontando el efecto de la inflación, de 11% sobre el primer mes de 2025.

El que más contribuyó fue el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con 326 mil 991 millones de pesos, ya que se obtuvieron 49 mil 94 millones de pesos más en comparación a enero de 2025, el 13.5% de incremento.

Lee también Impuestos al alcohol y bebidas azucaradas son demasiado bajos: OMS; bien aplicados "son una herramienta muy eficaz”, dice

Por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ingresaron 152 mil 873 millones de pesos, con lo cual se registraron 7 mil 507 millones de pesos más en relación al periodo referido lo que implicó un ascenso de 1.4%.

A través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) el SAT recaudó en el inicio del año 88 mil 864 millones de pesos una variación de 18.8% con16 mil 747 millones de pesos adicionales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc