La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó ayer una ganancia de 0.99% que impulsó su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a escalar hasta 71 mil 509.45 unidades para un nuevo máximo histórico.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el viernes 6 de febrero cuando alcanzó 70 mil 809,57 unidades.

“El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante un optimismo sobre los datos que se publicarán en la semana, resaltando el reporte de empleo de enero de Estados Unidos el próximo 11 de febrero”, comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó, el IPC “cerró la sesión con ganancia de 0.99%, alcanzando un nuevo histórico de 71.509.45 unidades”.