El pleno del Congreso de Veracruz aprobó las reformas constitucionales federales en materia de reducción de la jornada laboral, remitida por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal.

Durante sesión extraordinaria, con 42 votos a favor, cero en contra y una abstención, los diputados locales respaldaron la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reformó el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata del ajuste de la jornada laboral a 40 horas semanales en los términos que establezca la Ley y se precisa que por cada seis días de labores las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Lee también Elementos federales y estatales aseguran más de 2 mil litros de diésel en Sonoyta, Sonora; no se reportan detenidos

Además, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo anterior obliga a la persona empleadora a pagar 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo establecido en la Ley de la materia.

Lee también Procuraduría de BCS lamenta asesinato de exsubprocurador de delitos de alto impacto; fue un "destacado servidor público", dice

La duración de la jornada laboral se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente, de modo que en 2026 sea de 48 horas; en 2027, de 46; en 2028, 44; en 2029, 42 y en 2030, de 40 horas.

En la discusión en lo general, el Grupo Legislativo de Morena, manifestó que la reforma prioriza la justicia social, el bienestar y la dignidad humana y alinea a México con estándares internaciones de trabajo digno.

En nombre del Grupo Legislativo del PAN, el diputado Fernando Yunes Márquez consideró que se debe priorizar el bienestar de las familias mexicanas, tomar en cuenta las necesidades de las madres trabajadoras y que las 40 horas sean claras, definidas, aplicadas de inmediato y con límites estrictos.

Lee también Jóvenes asesinados afuera de "Sala de Despecho" de Puebla fueron confundidos por sicarios: Fiscalía; ataque fue realizado por “La Barredora”

En tanto, la diputada María Elena Córdova Molina del partido Movimiento Ciudadano dijo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo ya advirtieron las graves consecuencias físicas, mentales-emocionales y sociales de quienes tienen trabajan jornadas extensas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr